Mehr als 1000 Anmeldungen 
Bopparder Mailauf lockt wieder die Massen an
Das Teilnehmerfeld beim 38. Mailauf in Boppard wird über die 5000-Meter-Strecke wieder glänzend besetzt sein. Um 19 Uhr erfolgt der Startschuss. Vorjahresgewinner Paul Wiesner (Mitte, Hand vor der Startnummer), der in Buchholz lebt, hat allerdings nicht gemeldet. Dafür der Rheinbayer Christian Bock (Zweiter von rechts, Startnummer 5) oder bei den Frauen die Vorjahresdritte Lena Müller (Dritte von links) aus Argenthal.
Mark Dieler

Am Abend vor Christi Himmelfahrt geht es in Boppard immer „ab“: Der Mailauf lockt die Sportler aus nah und fern an. Bei der 38. Auflage machen am Mittwoch mehr als 1000 Läufer mit.

Der sebamed Mailauf in Boppard ist spätestens seit dem vergangenen Jahr mit der Rekord-Teilnahme von rund 1200 Läufern ein Trendsetter mit Bestsellerformat geworden. In diesem Jahr findet die 38. Auflage der traditionsreichen Leichtathletik-Veranstaltung, die wiederum von der Turngemeinschaft TG Boppard durch das engagierte Team um Yvonne Dommershausen mit großer Akkuratesse organisiert wird, am Mittwoch ab 17 Uhr mit neuer Streckenführung ...

