Der Bopparder Mailauf hat sich mal wieder selbst übertroffen: 1.200 Teilnehmer bedeuten Rekord am Rhein. Und die Zeiten waren auch einmal mehr stark beim Fünf-Kilometer-Hauptlauf.

Der sebamed Mailauf in Boppard war trotz des durchwachsenen Wetters mit Sonne, Regen und Wind wieder ein Erfolgserlebnis und ein Trendsetter obendrein: Nahezu 1.200 Läuferinnen und Läufer – Rekordteilnahme bei der 37. Auflage des Tradition-Rennens – zogen durch die historischen Kulissen der alten Römerstadt am Oberen Mittelrhein und tausende Neugierige am Streckenrand standen für sie stimmungsvoll Spalier.

„Es ist wirklich fantastisch, dass jedes Jahr immer mehr Leute dabei sein wollen“ , sagte Gerd Benner, der stolze Chef der ausrichtenden Turngemeinschaft (TG) Boppard, die die Veranstaltung wieder einmal bestens organisierte. Und: „Wir hatten hundert freiwillige Helfer am Start, um das Ganze stemmen zu können, insbesondere an der Strecke.“

350 Meldungen allein für den Hauptlauf

Eine bessere Werbung für den Luftkurort Boppard kann es kaum geben. Bürgermeister Jörg Haseneier, chic und wegen des drohenden Regens gut behütet als Zivilperson erschienen, meinte: „Ich wäre sehr gerne die fünf Kilometer gelaufen.“ Aber der frühere Hobbyläufer musste sich wegen einer Ortsbeiratssitzung nach Holzfeld verabschieden.

Den Fünf-Kilometer-Hauptlauf mit erstaunlichen 350 Meldungen gewann bei den Männern der gebürtige Kieler und in Boppard-Buchholz lebende Paul Wiesner (SSF Bonn Triathlon Team) in der gutklassigen Zeit von 15:14,70 Minuten vor Simon Notte und Andreas Keil-Forneck, die kaum schwächer waren. „Es war wegen des teilweise aufkommenden Windes ein sehr anstrengendes Rennen. Aber es hat viel Spaß gemacht, mit den guten Jungs zu laufen“, so Wiesner, „und ich wollte dieses Jahr nicht wieder Zweiter oder Dritter werden.“

i Von den hohen Zahlen bei den Kindern lebt der Mailauf. Hier starten die Jungs der U8 über 1100 Meter. Mark Dieler

Bei den Frauen siegte überraschend Pauline Solbach (Steuler TriKids RSG Montabaur) in starken 17:55,3 Minuten vor Titelverteidigerin Marike Schneehagen und Lena Müller von der LLG Hunsrück. „Super Strecke, schön flach, es hat richtig Spaß gemacht“, so die sympathische 24-jährige Gewinnerin von der rechtsrheinischen Seite.

Der älteste Teilnehmer Dieter Schottes (Meddy LWT Koblenz), Jahrgang 1940, lief in der M 80-Wertung auf Rang eins in 33:40,8 Minuten und Angelika Blettner als älteste Teilnehmerin – ebenfalls Meddy LWT Koblenz und Jahrgang 1954 – gewann die W70-Wertung in 30:47,2 Minuten.

Sehr hohen Zahlen bei den Bambini und Jugendlichen

Erfreulich waren wieder die sehr hohen Zahlen der teilnehmenden Bambini und Jugendlichen auf den Distanzen 100 bis 2.000 Meter. Hieran konnte man sehen, dass die Leichtathletik am Mittelrhein beim Nachwuchs, der mit Begeisterung dabei ist, eine hohe Affinität genießt. Den schönen Abschluss und würdevollen Ausklang der gelungenen Veranstaltung gab es final mit der Siegerehrung in der Stadthalle Boppard, wo viele Geschenke der Sponsoren überreicht wurden. Und alle freuten sich schon jetzt wieder auf ein neues Lauf-Fest in Boppard 2026.