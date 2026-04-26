Favoritensieg beim Brinkenlauf Bodener Lokalmatador Knie muss van Riesen ziehen lassen Marco Rosbach 26.04.2026, 17:28 Uhr

i Hier sitzt der spätere Sieger Thierry van Riesen (halb verdeckt im roten Trikot) Lokalmatador Manuel Knie (Nummer 335) noch im Nacken, doch schon im Verlauf der ersten Runde setzte sich der Horhausener ab. Über fünf Kilometer schafften es Thomas Schneider (173), Jannis Güllering (105), Arnel Kananovic (112) und Janne Dötsch (rechts) aufs Podest. Marco Rosbach

In der Ortsmitte schlägt das Herz des Bodener Brinkenlaufs. Hier trifft man sich, tauscht sich aus und nimmt dann die verschiedenen Distanzen in Angriff. Ein Konzept, das ankommt bei den Läufern. Bei der 13. Auflage setzten sich bekannte Namen durch.

Wenn Olaf Stamm sein „Du machst das suuuuuper!“ mal wieder ganz lang zieht, spielt die Zeit keine Rolle. Stamm ist die Stimme des Brinkenlaufs und macht am Mikrofon jedem deutlich, worum es bei einer Veranstaltung wie dieser in erster Linie geht. Nicht um die reine Leistung, gemessen in Minuten und Sekunden, sondern vor allem um den Spaß an der Bewegung, den Austausch mit Gleichgesinnten, die Begeisterung für den Sport, die sich von Klein auf ...







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