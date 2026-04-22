2. Station im Wäller Lauf-Cup Bodener Brinkenlauf geht am Freitag in die 13. Runde Marco Rosbach 22.04.2026, 13:50 Uhr

i Der Brinkenlauf in Boden geht am Freitagabend in die 13. Runde. René Weiss

Die zweite Station im Wäller Lauf-Cup ist in Boden, wo am Freitagabend um 18 Uhr der Startschuss zum 13. Brinkenlauf fällt.

Nach dem Auftakt in Neuhäusel steht im Wäller Lauf-Cup (WLC) gleich der zweite Wertungslauf an, zu dem der TuS Ahrbach in Kooperation mit der Ortsgemeinde Boden für diesen Freitag einlädt. Dann fällt der Startschuss für den 13. Bodener Brinkenlauf, eine Veranstaltung, in die „alle Altersklassen eingebunden sind und die sich großer Beliebtheit erfreut“, wie die Organisatoren werben.







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