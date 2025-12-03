Blutende Hand bei DM: Was war da los, Manuel Schräder?

Er war Fußballer in der Oberliga, hat sich im Triathlon seinen Ironman-Traum auf Hawaii erfüllt und sucht nach immer neuen Herausforderungen im Ausdauersport. Dass er dabei nie aufgibt, hat Manuel Schräder aus Staudt jetzt bei der Cross-DM gezeigt.
Die schwarzen Ärmlinge schützen vor der Kälte, als sich Manuel Schräder bei der deutschen Crosslauf-Meisterschaft in Darmstadt durchs tiefe Geläuf ackert. Doch die niedrigen Temperaturen sind nicht das Problem an diesem Tag. An der rechten Hand trieft das Blut erst, verkrustet dann und färbt die Finger in das Rot des Trikots der SG Wenden, für die der Ausdauersportler aus Staudt schon seit einiger Zeit startet.