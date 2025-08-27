Ob auf internationaler Bühne oder im heimischen Stadion: Die Leichtathleten der LG Rhein-Wied wussten auf allen Ebenen zu überzeugen. Für die Besten geht der Blick jetzt Richtung WM.

„Ich würde sagen, wir sind ready“, schlussfolgerte Sophia Junk aus dem Auftritt der 4x100-Meter-Staffel beim Golden-League-Meeting in Lausanne (Schweiz). „Die Bedingungen waren nicht die einfachsten, aber wir konnten uns einem guten Test für die Weltmeisterschaft in Tokio unterziehen“, sagte die Deutsche Meisterin über 200 Meter nach dem ersten Platz des deutschen Sprint-Quartetts im strömenden Regen mit einer Zeit von 42,53 Sekunden mit Blick auf die Titelkämpfe in Japan.

Junk lief nach Sina Mayer und Rebekka Haase die zweite Kurve und übergab den Staffelstab schließlich auf Schlussläuferin Gina Lückenkemper. Dreieinhalb Stunden zuvor hatten Junk, Lückenkemper und Mayer ein 100-Meter-Einzelrennen bei ebenfalls nasskalten Bedingungen absolviert. Hier belegte Junk in 11,35 Sekunden den dritten Platz vor Lückenkemper, dem großen Star der deutschen Sprintszene. Für die Rhein-Wiederin war es der zweite Wettkampf in internationalen Starterfeldern innerhalb einer halben Woche. Zuvor hatte sie sich im belgischen Leuven über 200 Meter durchgesetzt (22,91 Sekunden).

Podestplätze im Serie in Konz

Auch in der heimischen Region hat die Leichtathletik nach der wettkampfärmeren Ferienzeit wieder Fahrt aufgenommen. Die erste Großveranstaltung des Augusts war die LVRR-Mehrkampfmeisterschaft in Konz, wo die Athleten der LG Rhein-Wied zwischen den Altersklassen U14 bis hinauf zu den Männern und Frauen zwölf erste, fünf zweite und vier dritte Plätze belegten. Das herausragende Resultat erreichte Mehrkämpfer Samuel Plenert Fabing, der mit 5926 Punkten und persönlicher Bestleistung die Zehnkampf-DM-Norm der U18 überbot und sowohl den Zehn- als auch den Fünfkampf für sich entschied. Die deutsche Meisterschaft findet an diesem Wochenende in Leverkusen statt.

Lotta Götz gewann den U18-Siebenkampf mit 4157 Punkten vor Amelie Schmitt (4024). In den jüngeren Altersklassen erreichte Julius Karst (M14) das beste Vierkampf-Ergebnis (1505) und Fine Schellinger war die beste W14-Siebenkämpferin (3152). Ansonsten räumten die Rhein-Wieder Mannschaft in fast schon gewohnter Manier ab. Sechs Teamtitel durch die männliche U18 im Fünf- (8019) und Zehnkampf (12812, jeweils Samuel Plenert Fabing, Samuel Lehnart, Jona Carstens), die weibliche U18 im Vier- (7463, Amelie Schmitt, Lotta Götz, Johanna Karst) und Siebenkampf (11297, Götz, Schmitt, Jule Babel), die männliche U16 (5093, Konstantin Retzlaff, Marc-Noel Kummer, Julius Karst) sowie die weibliche U14 im Vierkampf (5054, Keller, Hartmann, Fanni Schrod) sorgten für eine Titelflut.

Silbermedaillen für Mehrkämpfer

Bei den Frauen ging Siebenkampf-Silber an Marie Böckmann (3810 Punkte) und Zehnkampf-Silber bei den Männern an Finn-Justus Dörrenberg (5560 Punkte). In fünf Disziplinen erreichte er die Tagesbestleistung. Bronze ging an Paul Jacobi (4743). Weitere dritte Plätze belegten Samuel Lehnart im U18-Fünfkampf (2720), Amelie Schmitt im U18-Vierkampf (2526), und Konstantin Retzlaff im M15-Vierkampf (1902). In der jüngsten Altersklasse sicherte sich Mateo Tavano im Vierkampf (1606) Silber. Die weibliche Jugend U14 erreichte einen Doppelsieg in der 4x 75 Meter Staffel. Greta Klöckner, Clara Sophie Keller, Mia Hartmann und Charlotte Überhofen siegten in Saisonbestzeit von 40,19 Sekunden vor dem zweiten Team der LG Rhein-Wied mit Fanni Schrod, Rebekka Raillard, Jana Groß und Katharina Schmitt.

Hausrekorde im heimischen Stadion

Mit dem Werner-Lösch-Memorial erinnert die LG Rhein-Wied ihrem im vergangenen Jahr verstorbenen Urgestein. Im heimischen Rhein-Wied-Stadion in Neuwied zeigte Dennis Wollgast mit zwei Hausrekorden über 100 (11,63 Sekunden) und 200 Meter (24,15), dass er gut aus der Sommerpause gekommen ist. Insgesamt gab es neben seinem 200-Meter-Erfolg 14 weitere Klassensiege für die Gastgeber. Es setzten sich durch: Uwe Klein (1500 Meter, 5:14,99 Minuten), Manuel Becker (5000 Meter, 19:36,23 Minuten), Jessica Roos (100 Meter, 11,88 Sekunden), Miriam Rühle (200 Meter, 25,80 Sekunden), Florian Henne (800 Meter U20, 2:10,04 Minuten), Maximilian Überhofen (100 Meter U18, 12,02 Sekunden), Jasper Kraus (400 Meter U18, 52,47 Sekunden), Sebastian Henne (800 Meter U18, 2:11,24 Minuten), Lisa Sophie Lemke (100 Meter U18, 14,16 Sekunden), Lotta Meuter (200 Meter U18, 26,62 Sekunden), Phillip Sommer (800 Meter M14, 2:34,41 Minuten), Lara Klingbeil (100 Meter W15, 14,59 Sekunden), Mira Bohutyn (W14, 14,56 Sekunden) sowie die 4x200-Meter-Staffel mit Pascal Kirstges, Lennert Kolberg, Jessica Roos und Miriam Rühle (1:31,10 Minute).

Kirstes und Kupser schnell unterwegs

Beim Chrono-Classics in Weinheim waren Pascal Kirstges und Leonie Kupser auf der Sprintgeraden erfolgreich. Kirstges entschied das A-Finale in 10,51 Sekunden für sich, Kupser bei der U20 in 12,10 Sekunden. Hier hatte Celina Medinger im Vorlauf mit 12,25 Sekunden eine persönliche Bestleistung aufgestellt, auch über 200 Meter verbesserte sie ihren Hausrekord auf 25,17 Sekunden. Uwe Klein belegte in Pfungstadt über 800 Meter in der M50 mit 2:32,12 Minunten den dritten Platz.