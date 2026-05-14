Abendsportfest in Pfungstadt Biehl setzt erste Jahres-Duftmarke über 800 Meter 14.05.2026, 11:25 Uhr

i Lucie Biehl vom TuS KK startete beim Abendsportfest des TSV Pfungstadt über 800 Meter bärenstark in die Freiluft-Saison. Iris Hänsel

In toller Frühform präsentierte sich Lucie Biehl beim Abendsportfest des TSV Pfungstadt. Über 800 Meter lief das Ass des TuS KK in 2:11,19 Minuten schneller als jemals zuvor und erfüllte damit bereits DM-Qualifikationsnormen der U20 und U23.

Erfolgreicher Saisonauftakt für Lucie Biehl vom TuS Katzenelnbogen/Klingelbach. Beim traditionell gut besetzten Abendsportfest im südhessischen Pfungstadt gelang Biehl gleich zum Saisonstart über 800 Meter in 2:11,19 Minuten eine persönliche Bestzeit.







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