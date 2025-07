Die fünfte Teilnahme an einer Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft brachte endlich das ersehnte Edelmetall. Als Zweitplatzierte über die 1500 Meter der Altersklasse U18 kehrte Lucie Biehl vom TuS Katzenelnbogen/Klingelbach mit der Silbermedaille von der DM im Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid zurück.

Drei Jahre lang war 800-Meter-Expertin aus dem Einrich gelegentlich auch über 1500 Meter gestartet. Dabei hatte die 17-jährige zwar durchaus achtbare Ergebnisse erzielt, aber bei einer großen Meisterschaft zugunsten der längeren Distanz auf die doppelte Stadionrunde zu verzichten, wäre der Athletin des TuS KK nicht in den Sinn gekommen. Die Entwicklung der laufenden Saison, die zunächst eine deutliche Verbesserung der persönlichen Bestzeit über 1500 Meter gebracht hatte und sich vor zwei Wochen mit dem Sieg bei den „Süddeutschen“ fortsetzte, bewirkte bei der Nationalkaderathletin aber ein Umdenken. „Das war keine leichte Entscheidung. Am liebsten wäre Lucie beide Distanzen gelaufen, aber das ließ der Zeitplan nicht zu“, berichtete Trainer Klaus Föhrenbacher.

Dass es ein erfolgreiches DM-Wochenende werden könnte, deutete sich bereits im Vorlauf am Freitagabend an. Im ersten Halbfinale kontrollierte Biehl das Geschehen vom Start an und qualifizierte sich in 4:42.78 Minuten als Vorlauf-Zweite mit der zweitschnellsten Zeit aller Teilnehmerinnen souverän für das Finale der besten Zwölf. Und genau so konzentriert wie im Vorlauf ging Lucie auch das Finale an und ließ nie einen Zweifel daran, dass sie Medaillen-Anwärterin war. Als die spätere Siegerin Lina Haase vom LAC Erdgas Chemnitz auf der Schlussrunde zusammen mit Soumia Broum von der Eintracht Frankfurt den Endspurt einläutete, ging Biehl mit und schob sich auf den allerletzten Metern noch an Broum vorbei auf den zweiten Platz. Mit persönlicher Bestzeit von 4:32.23 Minuten war der Traum von einer Medaille für die junge Athletin wahr geworden.