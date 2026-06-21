Debütsiege beim Sommerlauf Bickenbacher A-Liga-Fußballer hängt in Sohren alle ab Mirko Bernd 21.06.2026, 16:43 Uhr

i Der Bickenbacher Fußballer Niklas Kneip war in Sohren nicht zu schlagen, er siegte in 38:07 Minuten beim Sommerlauf, es war sein erster Sieg bei einem der Hunsrücker Volksläufe. Karl-Friedrich Schmitt

Es war heiß in Sohren. Was für einen Sommerlauf nicht ungewöhnlich ist. Einer war auch „heiß“, denn der Bickenbacher Fußballer Niklas Kneip wollte unbedingt seinen ersten Volkslaufsieg. Das schaffte er über 10.000 Meter. Und war nicht der einzige.

Niklas Kneip ballte beide Fäuste, ein kurzes „Ja!“ kam über seine Lippen, als der Bickenbacher nach 10.000 Metern in Sohren über die Ziellinie lief nach 38:07 Minuten. Der Fußballer des A-Ligisten SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach war in den letzten Jahren schon das eine oder andere Mal auf dem Treppchen bei den Hunsrücker Volksläufen, gewonnen hat er aber bislang noch nicht.







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