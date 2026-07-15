Über morsche Brücken Bergläuferin Elisabeth Springer sichert sich WM-Bronze Olaf Paare 15.07.2026, 11:54 Uhr

i Freut sich auf dem Siegertreppchen in Tschechien über ihre WM-Bronzemedaille: Elisabeth Springer vom TV Bad Sobernheim. Springer

Morsche Brücken, Skipisten hoch und wieder runter, dazu Wurzel-Stolperfallen – eine Bergläuferin hat es nicht leicht. Doch Elisabeth Springer aus Bad Sobernheim hat bei der WM in Tschechien alle Herausforderungen gemeistert.

Eine Bronzemedaille brachte Elisabeth Springer von den Weltmeisterschaften der Masters-Bergläufer im tschechischen Janske Lazne mit nach Hause. Die Leichtathletin des TV Bad Sobernheim gewann Bronze in der Altersklasse W75.Laufbegeisterte aus 22 Nationen standen in Sichtweite der Schneekoppe, dem höchsten Berg der Region, an der Startlinie.







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