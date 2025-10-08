Applaus für die Straßenläufer aus dem Kreis Birkenfeld. Der VfR Baumholder darf sich über zwei Rheinland-Pfalz-Titel freuen, aber auch beim VfL Algenrodt und dem LAZ Birkenfeld gibt es Grund zur Freude.
Föhren. Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Straßenlauf in Föhren gab es zwei Goldmedaillen für den VfR Baumholder. Auch die Athletinnen und Athleten des VfL Algenrodt und des LAZ Birkenfeld trumpften richtig stark auf. Benno Scherer (M65) und Sandra Dolby (W50) landeten in ihren Altersklassen auf Platz eins.