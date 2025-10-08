Starke BIR-Läufer Benno Scherer und Sandra Dolby holen Gold 08.10.2025, 11:50 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Thorsten Malinowski

Applaus für die Straßenläufer aus dem Kreis Birkenfeld. Der VfR Baumholder darf sich über zwei Rheinland-Pfalz-Titel freuen, aber auch beim VfL Algenrodt und dem LAZ Birkenfeld gibt es Grund zur Freude.

Föhren. Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Straßenlauf in Föhren gab es zwei Goldmedaillen für den VfR Baumholder. Auch die Athletinnen und Athleten des VfL Algenrodt und des LAZ Birkenfeld trumpften richtig stark auf. Benno Scherer (M65) und Sandra Dolby (W50) landeten in ihren Altersklassen auf Platz eins.







