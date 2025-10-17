Erfolgreich in Bengel: Benno Scherer holt sich Landestitel im Berglauf
Erfolgreich in Bengel
Benno Scherer holt sich Landestitel im Berglauf
Auf die Läufer aus dem Kreis Birkenfeld ist Verlass. In Bengel und im Schwarzwald sicherten sie Siege.
Lesezeit 1 Minute
Die Ausdauersportler des Kreises Birkenfeld waren unterwegs. Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Berglauf in Bengel holte Benno Scherer vom VfR Baumholder mit 41:40 Minuten den Titel in der Altersklasse M65. Der Mittelstreckenläufer zeigt immer wieder sein Talent beim Berglauf und läuft auch in dieser Disziplin seit Jahren vorne mit.