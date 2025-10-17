Erfolgreich in Bengel Benno Scherer holt sich Landestitel im Berglauf 17.10.2025, 10:27 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Thorsten Malinowski

Auf die Läufer aus dem Kreis Birkenfeld ist Verlass. In Bengel und im Schwarzwald sicherten sie Siege.

Die Ausdauersportler des Kreises Birkenfeld waren unterwegs. Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Berglauf in Bengel holte Benno Scherer vom VfR Baumholder mit 41:40 Minuten den Titel in der Altersklasse M65. Der Mittelstreckenläufer zeigt immer wieder sein Talent beim Berglauf und läuft auch in dieser Disziplin seit Jahren vorne mit.







Artikel teilen

Artikel teilen