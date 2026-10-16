Bad Dürkheimer Berglauf Benno Scherer geht als Titelverteidiger an den Start Sascha Nicolay 16.10.2026, 09:16 Uhr

i Benno Scherer vom VfR Baumholder gewann unlängst erst auf der Mittelstrecke des Idar-Obersteiner Altstadtlaufs. Nun startet er bei der Landes-Berglaufmeisterschaft in Bad Dürkheim. Sabine Moser

Kann Benno Scherer bei der Rheinland-Pfalz-Berglaufmeisterschaft seinen Titel verteidigen? Der M65-Athlet überraschte kürzlich mit einem Sieg beim Idaar-Obersteiner Altstadtlauf und könnte erneut auf dem Podium stehen.

Am Samstag werden im Rahmen des 29. Bad Dürkheimer Berglaufs auch die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Berglauf ausgetragen. Laut Meldeliste geht aus dem Kreis Birkenfeld nur Benno Scherer vom VfR Baumholder an den Start. Er stellt sich als Titelverteidiger in der M65 der landesweiten Konkurrenz und kann auch in diesem Jahr wieder auf dem Ehrungspodium landen.







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