205 Athleten in Rhaunen Beim Vatertagslauf fallen zwei Streckenrekorde Sascha Nicolay 16.05.2026, 13:12 Uhr

i Moderator Heinz Hofmann kündigt den Zwei-Kilometer-Lauf sowie Felix und Lena Müller von der LLG Hunssrück (blaue Trikots) an, die nur kurz darauf mit neuen Streckenrekorden über den Zielstrich rannten. Jörg Scherer

Auf der kürzesten Strecke des Vatertagslaufs in Rhaunen sind zwei neue Bestleistungen aufgestellt worden. Doch auch außer diesen sportlichen Highlights hatte die 14. Auflage der Laufveranstaltung viel zu bieten.

Sehr zufrieden waren die Laufgruppe des TuS Rhaunen und die Feuerwehrkapelle Rhaunen mit der 14. Auflage ihres Vatertagslaufs, für den sie gemeinsam die Verantwortung tragen. Die Organisation lief reibungslos, und die familiäre Atmosphäre ist ohnehin einer der wichtigsten Gründe, warum so viele Laufbegeisterte sich an Christi Himmelfahrt auf die drei Strecken in Rhaunen begeben.







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