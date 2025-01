Vierter Lauf der Cross-Serie Beim TuS Veitsrodt geht es auch um Kreis-Titel 23.01.2025, 13:57 Uhr

i Auch um die Kreismeisterschaft rennen viele Athletinnen und Athleten am Samstag beim Lauf durchs Steinerne Gästebuch in Veitsrodt. Joachim Hähn

Beim TuS Veitsrodt geht es am Samstag auch um Titelehren. Der „Lauf durchs Steinerne Gästebuch“ wird mit Kreismeisterschaftswertung ausgetragen. Um 13 Uhr geht es los.

Der vierte Lauf der OIE-Nahe-Crosslauf-Serie hat kurzfristig eine Aufwertung erfahren. Außer um Platzierungen und Punkte für die Serienwertung geht es am Samstag beim Lauf durchs Steinerne Gästebuch in Veitsrodt auch um die Kreismeisterschaft.Viel Betrieb dürfte am Samstag rund um das Sportgelände des TuS Veitsrodt herrschen.

