Beim Föschber Radweglauf lockt die nächste Rekordpiste

Beim Ausdauer-Cup lockt die nächste schnelle Strecke: Beim Föschber Radweglauf können die Teilnehmer am Samstag früh in der Volkslaufsaison auf gute Zeiten spekulieren. Erfreulich: Diese sind sogar bestenlistentauglich. Allerdings droht ein „Gegner“.

Der 37. Ausdauer-Cup geht in die nächste Runde. Nach dem Auftakt der beliebten Laufserie in den Kreisen Altenkirchen, Siegen-Wittgenstein und Olpe beim Asdorflauf in Wehbach sind die Volksläufer zum zweiten Mal in Folge im Kreis Altenkirchen am Start. Am kommenden Samstag steht ab 14 Uhr der Föschber Radweglauf von Ausrichter TuS Germania Fischbacherhütte auf dem Programm. Seit Jahren ist die flache Wendepunktstrecke mit den Hauptläufen über 5 und 10 Kilometer auf dem Radweg von Niederfischbach nach Oberasdorf bei den Straßenläufern besonders beliebt, sind die Bedingungen für schnelle Laufzeiten hier doch besonders gut.

Wind-Frage sorgt für Spekulationen

Und so gibt es für das Straßenrennen am Samstag zwei ganz besonders gute Nachrichten. Die Erste: Für Samstag sind in Niederfischbach sonnige 17 Grad und damit Bestzeitenwetter angesagt. Die Zweite: Die leicht veränderte Strecke über 5 und 10 Kilometer ist seit diesem Jahr wieder für die nächsten fünf Jahre offiziell vermessen und DLV zertifiziert und damit wieder Bestenlisten fähig. So könnten es diesmal wieder rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden, die beim zweiten Wertungslauf zum Ausdauer-Cup 2025 an der Startlinie stehen.

Flach, exakt vermessen, zulässig für die Rekordlisten – aber einen „Gegner“ haben die Ausdauerläufer in den vergangenen Jahren schon immer gefürchtet. Sollte nämlich der Wind wieder kräftig durchs Asdorftal blasen, dann sind auch die Bestzeiten „vom Winde verweht“. So fegte den Ausdauer-Cup-Läufern im Jahr 2023 bei Temperaturen um 0 Grad ein eisiger Wind entgegen und an der Spitze teilten sich dann Fabian Jenne von der SG Wenden und Ahferom Teame (SG Sieg Lt Do.18.30) Seite an Seite den Gesamtsieg in 32:34 Minuten, weil neue Bestmarken unerreichbar schienen.

Wendener Quintett greift 30-Minuten-Marke an

Im Vorjahr waren die Bedingungen bei trockenen, aber luftfeuchten 8 Grad nahezu optimal, und wieder lagen am Ende mit Frederik Jonas Wehner (32:14 Minuten) und Fabian Jenne (32:15) zwei Langstreckler von der SG Wenden ganz vorn. In diesem Jahr wird es jedoch einen anderen Einlauf um den Gesamtsieg geben, denn die Spitzenläufer der SG Wenden haben am Sonntag allesamt für den stark besetzten 43. Straßenlauf „Rund um das Bayer-Kreuz“ gemeldet. Mit Frederik Jonas Wehner, Fabian Jenne, Manuel Schräder, Simon Huckestein und Marco Giese könnten in Leverkusen gleich fünf Läufer eines Vereins an der begehrten 30-Minuten-Marke kratzen. Eine neue Gesamtsiegerin wird es beim 22. Asdorflauf auch bei den Frauen geben, denn Vorjahressiegerin Sabrina Mockenhaupt-Gregor (Stadtwerke Tübingen/37:07) laboriert immer noch an einer Sprunggelenksverletzung, da ist für die mittlerweile 44-jährige „Mocki“, die sich ohnehin aus dem Hochleistungssport zurückgezogen hat, an Wettkämpfe noch nicht zu denken.

Dirk Kober vom Organisationsteam des TuS Germania Fischbacherhütte ist vor dem Wettkampf am Wochenende guter Dinge und erläutert die Neuerungen mit verlegtem Start: „Nach jahrelanger Unklarheit wie es mit dem Start- Zielbereich in der Industriestraße weitergeht, wurden im vergangenen Jahr endlich Klarheiten geschaffen. Der Bereich ist privatisiert und eingezäunt worden, sodass wir diesen Bereich nicht mehr nutzen können. Der neue Start ist jetzt genau gegenüber der Turnhalle auf Höhe des Verbrauchermarktes Netto.“

Veranstalter informiert über Streckenänderung

Gelaufen wird aber wie schon in den Vorjahren auf dem Radweg von Niederfischbach in Richtung Freudenberg. Kober gibt jedoch einen wichtigen Hinweis auf die Streckenänderung: „Um die durch die Startverlegung fehlenden Meter wieder reinzuholen, geht es nur am Hinweg eine Runde entgegen dem Uhrzeigersinn durch den Bürgerpark in Niederfischbach. Die Wendepunkte 5.000 und 10.000 Meter sind also gegenüber den Vorjahren leicht versetzt. Wichtig ist, dass die Wendepunkte nicht mehr genau bei 2.500 und 5.000 Meter sind, da es am Hinweg ja eine Runde durch den Bürgerpark geht. Nach den Wendepunkten geht es wieder wie gewohnt auf direktem Wege ins Ziel, welches sich auch auf Höhe des Netto-Marktes befindet.“

Zeitplan Föschber Radweglauf

14 Uhr: 300 Meter Bambinilauf14.05 Uhr: 1.000 m der Schüler14.15 Uhr: 1.000 m der Schülerinnen14.30 Uhr: 10 Kilometer Hauptlauf (alle Klassen)14.35 Uhr: 5 Kilometer Freizeitlauf (alle Klassen)Hinweis: Nachmeldungen sind nur bis 13.30 Uhr möglich