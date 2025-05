Über längere Distanzen wussten die Leichtathleten der Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach zu überzeugen. Beim Hamburg-Marathon gelang Beata Lenz mit 3:56 Stunden eine persönliche Bestzeit über die gut 42 Kilometer lange Strecke. „Beata ist total happy über ihre starke Zeit“, berichtete Stefan Linn, der Pressesprecher der Lauffreunde Naheland. Mit dem Knacken der Schallmauer von vier Stunden belegte Beata Lenz unter 2925 Frauen den 805. Platz sowie in der Altersklasse W45 Rang 84. In Hamburg war auch Vereinskamerad Marco Lenz am Start, er erreichte das Ziel nach 4:59 Stunden. Er kam auf die Ränge 8067 im Gesamtfeld und 579 in der M55.

Nils Wachner haut einen bärenstarken Lauf raus

Mit einer größeren Gruppe beteiligten sich die Lauffreunde zudem am Gutenberg-Halbmarathon in Mainz. Dabei haute Nils Wachner einen bärenstarken Lauf raus. Er lief mit 1:24:02 Stunden eine persönliche Bestzeit, und auch seine Platzierungen konnten sich sehen lassen: Unter allen 7323 Startern, die das Ziel erreichten, kam er auf Rang 126. Und in seiner Altersklasse M30 landete er auf Rang 30. Simon Engelbert folgte mit 1:32:24 Stunden. Für den Sportlichen Leiter der Fußballer der SG Hüffelsheim wurde in der M40 der 48. Rang notiert. 37. der M50 wurde Andreas Kramarz mit seiner persönlichen Bestzeit von 1:36:20 Stunden.

Beste Frau der Lauffreunde war Pamela Alsentzer mit 1:39:47 Stunden. Sie verpasste das Podium der W50 nur knapp, durfte sich aber über einen starken vierten Rang unter 139 Läuferinnen freuen. Sophie Licht (1:51:01 Stunden – 165. der Frauenklasse) und Eugenia Dmitriew (1:55:13 – 81. der W35) verbuchten jeweils persönliche Bestleistungen. Ein Comeback im Laufsport feierte Gabi Groß mit 1:57:34 Stunden und dem 23. Platz der W55. Für Thomas Barthen wurden 1:59:27 Stunden gestoppt, er kam damit auf den 315. Platz der M40. Sein Debüt über die gut 21 Kilometer feierte Björn Westkamp mit 2:04:24 Stunden. Damit erreichte er den 229. Platz der M50.