Die ersten Schritte auf der Wettkampfbahn machte Herbert Brück noch vorsichtig. Als der 79-Jährige Ende April in Ochtendung erstmals seit einem Jahr wieder an einer Startlinie stand, war die Unsicherheit bei dem Laubacher groß: Würde das linke Knie, das ihn seit den Deutschen Hallenmeisterschaften Probleme bereitete, halten? 1:26,81 Minuten brauchte Brück für die Stadionrunde. 2023 war er fast zehn Sekunden schneller. Aber ein Anfang war gemacht. Und: Die Zeit bedeutete auf Anhieb die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften der Masters in der Altersklasse M 75. Noch wichtiger: Das Vertrauen in das verletzte Gelenk kehrte langsam wieder zurück. An diesem Wochenende vertritt Brück zusammen mit dem noch zwölf Jahre älteren Günter Simons aus Roes (beide starten für den TuS Mayen) bei der Senioren-DM in Gotha die COC-Region.

Was war passiert? „Seit Anfang 2024 verspürte ich im linken Knie leichte Schmerzen. Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften im März wurden die Schmerzen nach dem 60-Meter-Vorlauf immer stärker. Ich behandelte die Schmerzstelle mit einer Salbe, was jedoch keine Wirkung zeigte“, erzählt Brück. Er kämpfte sich durch das 60-Meter-Finale, wurde sogar Sechster und gewann anschließend im Weitsprung die Bronzemedaille. Doch das war zu viel für das Knie. „Ein normales Gehen war nicht mehr möglich“, berichtet Brück von den Schmerzen.

2012 Hallenweltmeister mit der deutschen Staffel

Nach dem Wettkampf auf der Bahn und in der Sandgrube folgte für ihn der Kampf um die Wiederherstellung seiner Beweglichkeit: „Glücklicherweise bekam ich zeitnah einen Termin beim Orthopäden. Nach Auswertung des Röntgenbildes vermutete der Arzt einen Meniskusschaden.“ Die ersten, konventionellen Behandlungsversuche blieben erfolglos. Brück ging den Schritt über eine Operation. „Nach etwas mehr als einem halben Jahr unterzog ich mich dann einer OP. Während der Monate bis zur OP, hielt ich mich mit leichtem Training fit“, erzählt er.

Bewegung gehört für den 1946 geborenen Brück zum Leben einfach dazu. Seit seinem zehnten Lebensjahr betreibt er Leichtathletik. 50 Jahre lang war er daneben aktiver Fußballer. Einige seiner schönsten Erfolge feierte er erst im fortgeschrittenen Alter. 2011 gewann der Laubacher mit der deutschen 4x100-Meter- und 4x400-Meter-Staffel bei den Senioren-Weltmeisterschaften im amerikanischen Sacramento die Bronzemedaille. Ein Jahr später wurde er mit dem Nationalquartett über 4x200 Meter sogar Hallenweltmeister. Brücks beste WM-Einzelplatzierung stammt auch aus den USA: Platz fünf im Weitsprung der 65- bis 69-Jährigen (Altersklasse M 65).

Günter Simons zählt bei der DM in der Altersklasse M 85 zu den Favoriten

Die schönen Erlebnisse beim Sport, Erfolge, aber auch die Gemeinschaft unter den sogenannten Masters-Athleten, Brück gab auch nach der Knie-OP den Sport nicht auf. Nach zwei Wochen begann er mit leichtem Training. Vielleicht zu früh? Jedenfalls schwoll das operierte Knie an. Ein Hämatom hatte ich gebildet. Der Arzt, der Brück operiert hatte, punktierte. „Gott sei Dank ging die Schwellung zurück und der Arzt entschied, nicht zu operieren und empfahl mir Krankengymnastik“, erzählt Brück. Er bekam grünes Licht, wieder zu trainieren. Zweimal pro Woche trainiert Brück nun wieder. Die leichten Beschwerden, die er noch habe, seien kein Vergleich mit dem, was er vor der OP ertragen hat. „Ich hoffe, bald wieder zu alter Stärke zurückzufinden“, sagt er.

Bei der Masters-DM in Gotha wird das noch nicht der Fall sein. „Ich werde nur über 400 Meter und im Weitsprung starten. Wie man an der Meldeliste sieht, spiele ich nur eine Außenseiterrolle“, erklärt Brück. Er ist allerdings der Älteste in der Altersklasse M 75. 2026 rückt er zu den Über-80-Jährigen (M 80) auf. Dann ist vielleicht wieder eine Medaille möglich, wie man sie für seinen Trainingspartner Günter Simons in der Altersklasse M 85 fast schon erwarten kann. Der 87-Jährige aus Roes steht über 400 Meter an erster und über 200 Meter an zweiter Stelle der Meldeliste.