Der Herausforderung, den Soonwald laufend zu erkunden, stellten sich erneut rund 100 Läufer. Sie hatten großen Spaß und erreichten mit einem Strahlen das Ziel in Bad Sobernheim. Doch nun ist Feierabend, den SoNut soll es nicht mehr geben.

Der SoNut ist Geschichte. Die elfte Auflage des Ultra-Trail-Laufs mit 62 Kilometern und 2000 Höhenmetern soll die letzte gewesen sein. „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, alles hat gepasst“, freute sich Sebastian Wendel, einer der Organisatoren, und ergänzte: „Irgendwie schade, dass jetzt alles vorbei sein soll.“

Bei traumhaftem Laufwetter waren in Kirn 97 Läufer an den Start gegangen, 91 erreichten das Ziel auf dem Innenstadtfest in Bad Sobernheim. „Das ist eine sehr geringe Ausstiegsquote, die mich sehr gefreut hat“, erklärte Wendel. Zumal keiner der Aussteiger verletzt war. „Der eine oder andere hatte einfach keinen guten Tag, das kommt vor. Und wenn die Läufer an den Verpflegungsstationen aussteigen, können wir das auch gut regeln“, erläuterte der Organisator.

Ingenbleek triumphiert gleich bei seinem ersten Ultra-Trail

Zwei Starter verliefen sich, hängten ungeplant vier Kilometer und 200 Höhenmeter dran. „Das waren sogar ortskundige Läufer, die die Tour auf ihren Uhren gespeichert hatten“, wunderte sich Wendel und fügte an: „Nach einem Bier im Ziel haben sich die beiden dann aber schon nicht mehr geärgert und sich über ihre Leistung gefreut.“

Schnellster Läufer war in Ingo Ingenbleek ein Triathlet aus Koblenz. Nach 6:14 Stunden überquerte er bei seinem ersten Ultra-Trail-Lauf die Ziellinie. Wer gleich seinen ersten Ultra-Trail gewinnt, sollte sich vielleicht stärker darauf konzentrieren. Das hat Ingo nun auch vor“, erklärte Wendel. Neun Minuten später folgte in Martin von Roeder aus Mandel ein Lokalmatador.

„Ganz viele haben auch ihre Hilfe angeboten, damit es den SoNut auch in Zukunft gibt.“

Sebastian Wendel

Bei den Frauen hatte Peijin Gong aus Mannheim die Nase vorn. Sie benötigte 7:25 Stunden. „Peijin ist Trail-Expertin und veranstaltet mit ihrem Partner Läufe, beispielsweise im Pfälzer Wald. Dort bin ich auch selbst am Start“, berichtete Wendel. Zweite wurde in Alexandra Schäfer (7:33 Stunden) eine Bad Sobernheimerin. „Vor einem Jahr Dritte, dieses Mal Zweite“, lobte Wendel, der sich bei der letzten Auflage des SoNuts auch erstmals unter die Teilnehmer mischte und mit 7:40 Stunden 14. des Gesamtfeldes wurde. Platzierungen und Zeiten spielen beim SoNut aber traditionell keine große Rolle. 12:25 Stunden wurden für die letzten Läufer, die mit großem Applaus zum Finale im Ziel begrüßt wurden, notiert. Bemerkenswert auch die 11:20 Stunden der HSV-Handballer Jan Hargesheimer, Yannick Maschtowski und Timo Kasper.

Ehrungen gab es auch schon, bevor es in Kirn losging. Eine Baumscheibe erhielten Stefan Bartosch, René Spintler und Nina Blisse aus Berlin, die an allen SoNuts teilgenommen haben. „Nicht nur von den dreien, auch von anderen Läufern haben wir wieder ein sehr positives Feedback bekommen“, freute sich Wendel und ergänzte: „Ganz viele haben auch ihre Hilfe angeboten, damit es den SoNut auch in Zukunft gibt. Aber wir haben jetzt erst einmal den Schlussstrich gezogen, und dabei möchte ich es auch belassen. Aber vielleicht ergibt sich ja noch einmal eine Möglichkeit in einer anderen Konstellation. Man soll eben nie nie sagen.“