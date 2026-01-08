Neue Ideen sind willkommen Aus 14 werden 4: Laufcup fristet Schattendasein Tina Paare 08.01.2026, 19:24 Uhr

i Beim Silvesterlauf des TuS Waldböckelheim waren die Nachwuchsläufer mit großem Eifer bei der Sache. Gehört der Lauf in absehbarer Zeit auch wieder zum Laufcup des Kreises Bad Kreuznach? Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Der Laufcup im Kreis Bad Kreuznach hat schon bessere Zeiten gesehen. Nur noch vier Veranstaltungen gehören zur Serie, und auch die Resonanz der Läufer hält sich in Grenzen. Wie kann der Laufcup belebt werden? Und kann er vom Laufboom profitieren?

Fast 600 Anmeldungen beim Silvesterlauf des LC 80 Bad Kreuznach, knapp 200 zum Jahresabschluss beim TuS Waldböckelheim: Laufveranstaltungen boomen. Die Talsohle nach Corona scheint durchschritten.Den Aufwärtstrend bestätigt Jana Eisenbrandt, und sie ist happy über die positive Entwicklung.







