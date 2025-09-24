Stabhochsprung-Sportfest Auf der Silberau geht’s in luftige Höhen 24.09.2025, 10:54 Uhr

i Julia Schinke, Thomas Weber, Konstantin Boje, Marc Michalik, Rolf Nucklies, Aaron Schwinn, Torben Grieser, Paul Jacobi, Samuel Plenert und Klaus Eckert waren dankbar, dass der TVBE ein Stabhochsprung-Sportfest anbietet. Lars Mesloh

Stabhochsprung gehört zu den technisch anspruchsvollsten Disziplinen in der Leichtathletik. Nur wenige Sportfeste werden den Spezialisten angeboten. Der TV Bad Ems macht da schon länger eine erfreuliche Ausnahme und unterbreitet ein Angebot.

Alljährlich richtet der TV 1861 Bad Ems zweimal im Jahr zur Freude der Leichtathleten der Region ein Stabhochsprung-Sportfest im Stadion auf der Insel Silberau aus. Paul Jacobi von der LG Rhein-Wied überwand in der Männerklasse an diesem Tag mit 4,16 Metern die höchste Höhe.







