Nächster Lauf am 7. November Auf der Insel Silberau geht’s erneut um Fitness Stefan Nink 11.10.2026, 11:28 Uhr

i Los geht’s auf der Lahn-Insel: Der Silberaulauf in Bad Ems erfreut sich seit vielen Jahren bei passionierten Freunden des Ausdauersports großer Beliebtheit. Die nächste Auflage steigt am Samstag, 7. November. Andreas Hergenhahn / Archiv

Bevor es in den sportlichen „Winterschlaf“ geht, bietet der TV Bad Ems am Samstag, 7. November, die Gelegenheit, sich beim Lauf um die Insel Silberau die Möglichkeit sich nochmals unter Wettkampfbedingungen mit Gleichgesinnten zu messen.

Der Herbst hat längst Einzug gehalten. Der ungemütlicher werdenden Witterung kann am Samstag, 7. November, unter der Regie des TV 1861 Bad Ems die Stirn geboten werden. Dann bietet sich Ausdauersportlern beim Lauf um die Insel Silberau die Gelegenheit, sich sportlich nochmals von der besten Seite zu zeigen.







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