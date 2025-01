OIE-Crosslauf-Serie Atzenkleblauf eröffnet das Leichtathletik-Jahr 06.01.2025, 11:16 Uhr

i Es ist durchaus denkbar, dass die Läufer auch am Samstag mit winterlichen Bedingungen in Oberbrombach zurecht kommen müssen. Joachim Hähn

Zum dritten Lauf der OIE-Nahe-Crosslauf-Serie lädt am Samstag der TuS Oberbrombach. Der Atzenkleblauf steht an.

Traditionell findet die erste Leichtahtletik-Veranstaltung eines Jahres im Kreis Birkenfeld in Oberbrombach statt. Das ist natürlich auch diesmal so, wenn am Samstag beim Atzenkleblauf des TuS Oberbrombach der Startschuss fällt.Der Atzenkleblauf ist nach dem Peter-Drey-Lauf des TV Oberstein in Weierbach und dem Cross des SV Schwollen die dritte Station der OIE-Nahe-Crosslauf-Serie.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen