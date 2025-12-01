Ass aus dem Einrich stürmt in die nationale Top 10

Ihre ausgewiesenen Qualitäten bewiesen einmal mehr die für den TuS Katzenelnbogen/Klingelbach startenden Lucie Biehl und Finn Wöll, die bei den Deutschen Meisterschaften im Crosslauf in Darmstadt Klasse zeigten. Biehl wurde in der U18 gar Neunte.
Lesezeit 1 Minute
Mit gleich zwei Athleten war der TuS Katzenelnbogen/Klingelbach bei den Deutschen Meisterschaften im Crosslauf im Darmstädter Bürgerpark vertreten – und beide Ausdauersportler aus dem Einrich zeigten auf höchster nationaler Ebene beeindruckende Leistungen.