Darmstadt Ass aus dem Einrich stürmt in die nationale Top 10 Klaus Föhrenbacher 01.12.2025, 12:22 Uhr

i Zufriedene TuS KK-Athleten: Lucie Biehl und Finn Wöll haben bei den Deutschen Meisterschaften im Crosslauf in Darmstadt einmal mehr ihr großes Potenzial gezeigt. Klaus Föhrenbacher

Ihre ausgewiesenen Qualitäten bewiesen einmal mehr die für den TuS Katzenelnbogen/Klingelbach startenden Lucie Biehl und Finn Wöll, die bei den Deutschen Meisterschaften im Crosslauf in Darmstadt Klasse zeigten. Biehl wurde in der U18 gar Neunte.

Mit gleich zwei Athleten war der TuS Katzenelnbogen/Klingelbach bei den Deutschen Meisterschaften im Crosslauf im Darmstädter Bürgerpark vertreten – und beide Ausdauersportler aus dem Einrich zeigten auf höchster nationaler Ebene beeindruckende Leistungen.







Artikel teilen

Artikel teilen