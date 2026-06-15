Kult-Lauf im Ausdauer-Cup 2026 Anzhäuser Gückel läuft im neuen Federkleid vorneweg Frank Steinseifer 15.06.2026, 21:22 Uhr

i Anzhäuser Gückellauf 2026 – 5. Lauf Ausdauer-Cup 2026: Viktoria Härter von der DJK Betzdorf, souveräne Siegerin über 1500 Meter, freute sich im Ziel über die Glückwünsche vom Anzhäuser Gückel. Frank Steinseifer

Auch diesmal wurden die Rennen mit einem Countdown sowie dem finalen Hahnenkrähen gestartet und vorneweg lief natürlich wieder das Maskottchen des Dorflaufs, der Anzhäuser Gückel – in neuem Gewand. Der Kult-Lauf wuchs zudem um 63 Starter.

Nach dem Asdorflauf in Wehbach, dem Radweglauf in Niederfischbach, dem Tunnellauf in Freudenberg und dem Pfingstlauf in Deuz machte der Tross der Läuferinnen und Läufer im Ausdauer-Cup 2026 bei der fünften Station halt. Auf dem Programm stand der Anzhäuser „Gückellauf“ im nördlichsten Ortsteil der Gemeinde Wilnsdorf.







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