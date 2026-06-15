Auch diesmal wurden die Rennen mit einem Countdown sowie dem finalen Hahnenkrähen gestartet und vorneweg lief natürlich wieder das Maskottchen des Dorflaufs, der Anzhäuser Gückel – in neuem Gewand. Der Kult-Lauf wuchs zudem um 63 Starter.
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Nach dem Asdorflauf in Wehbach, dem Radweglauf in Niederfischbach, dem Tunnellauf in Freudenberg und dem Pfingstlauf in Deuz machte der Tross der Läuferinnen und Läufer im Ausdauer-Cup 2026 bei der fünften Station halt. Auf dem Programm stand der Anzhäuser „Gückellauf“ im nördlichsten Ortsteil der Gemeinde Wilnsdorf.