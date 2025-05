Gute Leistungen lieferten die Leichtathleten des Kreises Birkenfeld bei der Regionsmeisterschaft in Saulheim ab. Einig waren sich die Verantwortlichen der Vereine aus dem Kreis Birkenfeld, dass die Veranstaltung bestens organisiert war. „Top Bedingungen, mit top Kampfrichtern bei bestem Wetter“, meinte beispielsweise Stefan Weber von der LG Idar-Oberstein.

LG Idar-Oberstein

Insgesamt 13 Podestplätze sprangen für die Athletinnen und Athleten der LG Idar-Oberstein heraus. Heraus ragten die Geschwister Antonia und Felix Weber, die zusammen achtmal ganz oben auf dem Podium standen. Antonia Weber (WJU20) begann mit Kugelstoßen, wo sie nicht ganz an ihre Bestleistung bei der Bahneröffnung in Bingen herankam. Da waren 9,26 Meter notiert worden. In Saulheim gewann sie den Wettbewerb mit 8,82 Metern. Beim anschließenden 100-Meter-Hürdenlauf erreichte sie das Ziel nach 18,51 Sekunden und wurde wieder Erste. Im Speerwurf lief es nicht so gut und es wurden nur 24,28 Meter gemessen. Platz drei, mit dem sie nicht zufrieden war, sprang heraus. Über 100 Meter lief sie aber wieder allen davon. Nach 13,82 Sekunden stoppte die Uhr. Im Weitsprung blieb sie knapp unter der Schallmauer von fünf Metern. 4,96 Meter bedeuteten aber auch hier Platz eins. Und auch den Dreisprung gewann sie mit 9,67 Metern.

Felix Weber (M14) sprang 5,04 Meter weit. Die persönliche Bestleistung brachte ihm Rang zwei ein. Auch die 80 Meter Hürden lief er so schnell wie nie. 14,02 Sekunden bedeuteten Platz drei. Wenn er nicht an der sechsten Hürde hängen geblieben wäre, wäre eine noch bessere Zeit herausgekommen. Persönliche Bestzeit rannte er auch über 100 Meter. 13,31 Sekunden brachten ihm dabei den ersten Platz ein. Erster wurde Felix Weber auch im Speerwurf mit 30,51 Metern.

Nina Gerstenschläger wurde im Speerwurf der WJU18 mit 24,78 Metern Dritte. Mia Ross startete in der W13 und verbesserte im Speerwurf ihre persönliche Bestweite um mehr als vier Meter auf 21,17 Meter. Das brachte ihr Platz fünf ein. Auch im Kugelstoßen gelang ihr ein persönlicher Rekord. Ihre 8,09 Meter bedeuteten Platz drei. 3,97 Meter im Weitsprung ließen sie noch auf Rang zwölf landen.

TV Oberstein

In der U20 ging Niklas Müller im Kugelstoßen an den Start und belegte mit 8,30 Metern den dritten Platz. Jana Bangert erzielte mit 4,25 Metern im Weitsprung Rang zwei. Ihren ersten 80-Meter-Hürdensprint wagten fünf TVOler: Jonas Müller (M14) kam in 15,66 Sekunden als Fünfter ins Ziel. Laura Jungblut (W14) stürzte. In der W13 lief Amelie Fillmann in 12,52 Sekunden auf Rang fünf und landete vor Fine Gutweiler, die in 12,82 Sekunden Sechste wurde. Platz sieben schaffte Katharina Grammes (W12) in 14,04 Sekunden.

Doch es gab auch Medallen für die TVO-Athletinnen und Athleten. Amelie Fillmann wurde Erste im Weitsprung mit 4,80 Metern, und Katharina Grammes kam im 75-Meter-Rennen als Zweite nach 11,76 Sekunden ins Ziel. Im Kugelstoßen der W12 schnappte sich Jule Brusius mit 5,12 Metern Platz drei. Ole-Bennet Brusius (M13) passierte den Zielstrich zeitgleich mit Katharina Grammes nach 11,76 Sekunden und wurde ebenfalls Zweiter. Den Bronzeplatz erreichte zudem Devin Cazales (M13) mit 8,36 Metern im Kugelstoßen.

LAZ Birkenfeld

Lene Schmidt ragte in der U18 mit sehr guter Frühform mit vielen guten Resultaten heraus. Bei ihrem ersten Hürdenrennen seit knapp zwei Jahren erzielte sie über 100 Meter 15,37 Sekunden und wurde Erste. Damit unterbot sie klar die Norm für die Süddeutschen Meisterschaften Ende Juni. Herausragend war ihr Auftritt über 200 Meter. Ihre Siegeszeit von 25,67 Sekunden) bedeuteten die Qualifikation für die Deutschen Jugendmeisterschaften im Juli in Wattenscheid.

Über 200 Meter wurde das Podest vollständig durch die jungen Sportlerinnen des LAZ gefüllt: Imke Nolden lief in 28,13 Sekunden auf Rang zwei, Nora Jansen sicherte sich in 28,16 Sekunden Rang drei. Tolle Läufe zeigten Imke Nolden (U18) über 400 Meter in 61,31 Sekunden (Platz 1) und Cleo Swenne (W15) über 100 Meter in 13,23 Sekunden (Platz 2). Beide Sportlerinnen konnten sich mit ihren Leistungen für die Süddeutschen Meisterschaften qualifizieren. Auch der 4x100m-Staffel der U18 gelang dieser Coup. Mit neuer Bestzeit von 50,95 Sekunden unterboten Cleo Swenne, Lene Schmidt, Nora Jansen und Imke Nolden mit Platz zwei die Qualinorm für die Süddeutschen Meisterschaften. Weitere Podestplatzierungen erreichten Eva Jungmann (Frauen) über 100 Meter in neuer Bestzeit von 13,85 Sekunden (Platz 3) und Nora Jansen (U18) über 100 Meter in 13,72 Sekunden mit Platz 3 (Vorlauf 13,61). Cleo Swenne sicherte sich in der W15 mit einem starken sechsten Versuch und neuer Bestleistung im Weitsprung (4,54 Meter) ihre zweite Vizemeisterschaft. Rang drei im Speerwurf schnappte sich Janne Schmidt (M13) mit sehr guten 25,94 Metern.

Komplettiert wurde das gute LAZ-Abschneiden mit zwei vierten Plätzen von Raphael Steeb (U18). Die 100 Mete rannte er in 12,54 Sekunden und die 400 Meter in 57,30 Sekunden. Vierte wurde auch Annick Steeb über 300 Meter in 48,80 Sekunden. Die W15-Athletin landete zudem mit 4,09 Metern im Weitsprung auf Platz sieben. In der M13 wurde Janne Schmidt mit 4,14 Metern im Weitsprung noch Vierter. Cleo Swenne sicherte sich im Hochsprung mit 1,33 Metern Platz fünf. Lotte Müller (U18) beendete ihren Vorlauf über 100 Meter in 15,05 Sekunden als Fünfte. Das genügte nicht, um den Endlauf zu erreichen.