Vor dem abschließenden 800-Meter-Rennen hatte sich Antonia Weber schon auf Platz zwei gekämpft. Gegen eine vermeintlich stärkere Läuferin galt es für die Athletin der LG IDar-Oberstein nun, das Fünfkampf-Silber zu sichern.

Was für ein starker Auftritt von Antonia Weber. Bei der Mehrkampfmeisterschaft des Verbands Rheinhessen-Rheinland in Bad Ems hatte sich die Leichtathletin der LG Idar-Oberstein einen Podestplatz zum Ziel gesetzt. Am Ende gelang ihr im Fünfkampf nicht nur der Sprung aufs Treppchen, sie stellte sogar einen neuen Kreisrekord auf.

Antonia Weber bestritt in Bad Ems ihren ersten Fünfkampf überhaupt. Sie war die jüngste Frau im Starterinnenfeld. Sie begann ihren Wettbewerb mit dem 100-Meter-Lauf. Nach 14,14 Sekunden erreichte sie auf der nassen Laufbahn und kühlen Temperaturen das Ziel. Es folgte der Hochsprung. Antonia Weber überquerte 1,27 Meter. Anschließend war der Weitsprung an der Reihe. Die LGIO-Akteurin lieferte eine gute Leistung ab und landete bei ihrem besten Sprung bei 4,73 Metern im Sand der Sprunggrube. Danach ginbg es zum Kugelstoßen, wo Antonia Weber mit 9,23 Metern die nächste ansprechende Vorstellung zeigte.

Die s chärfste Kontrahentin kurz vor Schluss überholt

Vor dem abschließenden 800-Meter-Rennen lag Antonia Weber auf dem zweiten Platz. Nachdem sie sich die Vorleistungen ihrer schärfsten Kontrahentin Nina Schäfer vom TuS Saulheim angesehen hatte, war klar, dass sich die vielseitige LGIO-Athletin mächtig würde quälen müssen, um den Silberrang auch am Ende des Wettkampfs einzunehmen. Nina Schäfer konnte schließlich mit 2:48 Minuten eine Zeit klar jenseits der Drei-Minuten-Grenze vorweisen.

Doch Antonia Weber lieferte ein bärenstarkes Rennen ab. Sie lief Saisonbestleistung und kam nicht nur in der glänzenden Zeit von 3:01,22 Minuten ins Ziel, ihr gelang es auch noch, ihre Konkurrentin Nina Schäfer auf den letzten Metern des Laufs zu überholen und damit endgültig ihren zweiten Rang abzusichern. Antonia Weber sammelte in Bad Ems insgesamt 2149 Punkte und stellte damit auch noch einen neuen Kreisrekord auf. „Mit Platz zwei und dem Kreisrekord hatte sie nicht gerechnet“, sagte ihr Vater und Trainer Stefan Weber. Ana Miljkovic, die zweite Athletin der LGIO, musste verletzungsbedingt absagen.