Ansturm auf den Adventslauf in Zell

Rekordmann Mamiyo Hirsuato, die deutsche Marathonmannschaftsmeisterin Michelle Trumm, die besten COC-Läufer und so viele Staffeln, wie nie zuvor versprechen beim 19. Zeller Raiffeisenbank-Adventslauf ein Lauffest zur Weihnachtszeit.
Lesezeit 3 Minuten
Mit strahlenden Augen und Sorgenfalten betrachtet Murat Aydin die Starterliste des 19. Zeller Raiffeisenbank Adventslaufs. 699 Namen sind für den Stadtlauf am Sonntag (erster Start 14 Uhr) aufgeführt. So viele wie noch nie zuvor. „Das ist klasse und zeigt, dass sich unsere Arbeit lohnt“, sagt der Organisationsleiter des vom Ruderverein Zell und Läufergruppe des TSV Bullay-Alf ausgerichteten Citylaufs.