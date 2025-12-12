699 Anmeldungen Ansturm auf den Adventslauf in Zell Holger Teusch 12.12.2025, 12:46 Uhr

i Alois Ebel aus Landkern ist ein Hoffnungsträger des Kreises Cochem-Zell im Raserlauf über fünf Kilometer Holger Teusch

Rekordmann Mamiyo Hirsuato, die deutsche Marathonmannschaftsmeisterin Michelle Trumm, die besten COC-Läufer und so viele Staffeln, wie nie zuvor versprechen beim 19. Zeller Raiffeisenbank-Adventslauf ein Lauffest zur Weihnachtszeit.

Mit strahlenden Augen und Sorgenfalten betrachtet Murat Aydin die Starterliste des 19. Zeller Raiffeisenbank Adventslaufs. 699 Namen sind für den Stadtlauf am Sonntag (erster Start 14 Uhr) aufgeführt. So viele wie noch nie zuvor. „Das ist klasse und zeigt, dass sich unsere Arbeit lohnt“, sagt der Organisationsleiter des vom Ruderverein Zell und Läufergruppe des TSV Bullay-Alf ausgerichteten Citylaufs.







