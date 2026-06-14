Rhein-Wied dominiert Deichlauf Annika Kost macht Dreifach-Triumph der LG perfekt René Weiss 14.06.2026, 14:15 Uhr

i Annika Kost (vorne rechts) war in 43:38 Minuten die schnellste Frau über zehn Kilometer. René Weiss

Nicht nur als Gastgeber konnten die Macher des Neuwieder Deichlaufs zufrieden Bilanz ziehen. Auch das sportliche Ergebnis konnte sich sehen lassen. Von vier Siegen bei den Erwachsenen gingen drei an die LG Rhein-Wied.

Rundum zufrieden sein konnten die Veranstalter des 19. Deichlaufs am Freitagabend in Neuwied. Der aus organisatorischen Gründen vorgenommene Umzug des Start-Ziel-Bereichs von den Goethe-Anlagen unmittelbar am Rheinufer ins Rhein-Wied-Stadion funktionierte genauso wie das sportliche Abschneiden der Läufer in den roten Trikots.







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