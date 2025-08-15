Schnell unterwegs waren die Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach beim Residenzfest-Lauf in Kirchheimbolanden und sicherten sich gleich neun Podestplätze. Unter den 222 Teilnehmern, die auf den Fünf- und Zehn-Kilometer-Strecken unterwegs waren, stellten die Lauffreunde mit 17 Teilnehmern die größte Gruppe – was auch dem Moderator beim Überreichen der Preise bei der Siegerehrung auffiel.

Besonders erfolgreich war Nils Wachner, der sich unter den 123 Läufern über zehn Kilometer den siebten Platz im Gesamtfeld erkämpfte. In der Altersklasse M30 wurde Wachner mit seiner Zeit von 39:20 Minuten Dritter. Direkt hinter ihm landete sein Vereinskamerad Dominick Braun (46:13). In 49:02 Minuten sicherte sich Jonathan Schneider auf der Langdistanz den zweiten Platz der M35. Andreas Kramarz kam in der M50 mit 47:40 Minuten auf Platz drei, Stefan Linn (49:56) und Markus Nicola (51:49) folgten als Fünfte und Sechste. Heiko Stieb lief nach 50:24 Minuten ins Ziel und wurde Vierter der M60, und Michael Erbert (56:27) landete auf dem sechsten Rang der M65.

Auch die Lauffreunde-Starterinnen freuten sich über die vielen Zuschauer entlang der Strecke durch die Innenstadt, die besonders an den anspruchsvollen Steigungen eine Extra-Portion Motivation schenkten. Anke Bender erreichte über zehn Kilometer unter allen Frauen den vierten Platz. Die Zeit von 48:18 Minuten bescherte ihr zudem den ersten Platz der W55. Pamela Alsentzer (W50) und Eugenia Dmitriew (W35) standen in ihren Altersklassen ganz oben auf dem Podest. Die zehn Kilometer schaffte Pamela Alsentzer in 51:31 Minuten, Eugenia Dmitriew in 57:41 Minuten. Über Rang zwei der W45 freute sich Beata Lenz mit ihrer Zeit von 53:49 Minuten. Auch Theresa Christmann (1:06:44 Stunden) belegte den zweiten Platz in der W30. Auf der Fünf-Kilometer-Strecke trat Jana Eisenbrandt an. Die Lauffreunde-Vorsitzende lief die drittbeste Zeit (28:37 Minuten) aller 34 Starterinnen.