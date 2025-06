Hut ab vor Frank Fetzer und Marten Franke. 40 Lebensjahre liegen zwischen dem Mann vom VfL Algenrodt und dem großen Lauftalent des LAZ Birkenfeld, aber beide gingen beim 36. Idar-Obersteiner Altstadtlauf bei beiden Hauptrennen an den Start und ließen sich auch von den hohen Temperaturen nicht stoppen. „Das war vielleicht der einzige Punkt, der und diesmal zur Perfektion gefehlt hat – es war fünf Grad zu heiß“, sagte Armin Vogt.

Der Sportreferent der Stadt Idar-Oberstein war ansonsten rundum zufrieden mit der 36. Auflage des Altstadtlaufs, den neben dem Stadtjugendamt wie immer der TV Oberstein und der Stadtverband sporttreibender Vereine veranstalteten. Vogt freute sich über viele lobende Rückmeldungen von Zuschauern und Athleten genauso, wie über jene Menschen, die ein solches Laufevent überhaupt erst möglich machen. Sehr wichtig war ihm deshalb Folgendes: „Ich möchte unseren vielen ehrenamtlichen Helfern unbedingt danken. Sich in seiner Freizeit buchstäblich den ganzen Tag zur Verfügung zu Stellen, um die Veranstaltung am Laufen zu halten, das ist einfach nicht selbstverständlich. Es ist großartig, und ohne diese Helferinnen und Helfer, es waren diesmal etwa 50, wäre dieser Lauf gar nicht möglich.“

277 Athletinnen und Athleten am Start

Nach wie vor ist der Altstadtlauf nach dem Firmenlauf die zweitgrößte Laufveranstaltung im Kreis Birkenfeld, auch wenn diesmal „nur“ 277 Athletinnen und Athleten ihre Meldungen tatsächlich mit Leben füllten, an den Start gingen und das Ziel erreichten. Das sind etwa 70 weniger als im vergangenen Jahr. „Das hat aber Gründe“, sagte Vogt und erklärte: „Diesmal hatten sich deutlich weniger Schülerinnen und Schüler angemeldet.“ Doch auch mit 277 Athletinnen und Athleten ist der Altstadtlauf ein beeindruckendes Ereignis mit einem besonderen Flair.

Besonders sind natürlich immer die Kinderläufe. Vogt war froh, dass es keine Stürze gab, was in dem Gewusel der Kleinsten durchaus mal vorkommen kann. Natürlich waren auch die jüngsten Talente mit Feuereifer und Ehrgeiz dabei. Über 370 Meter gewann bei den Jungs Alexander Noskov vom VfL Algenrodt vor Luis Davidenko von der Grundschule Idarbachtal und Luis Müller vom TuS Leisel. Innerhalb einer Sekunde rannte dieses Top-Trio durchs Ziel. Bei den Mädchen hatte auf dieser Distanz Diana Schell vom TV Oberstein die Nase vorne. Merle Klinnert (LG Idar-Obestein) und Yara Becker (DLRG Idar-Oberstein) folgten.

Tolle Leistungen bei den Kinder- und Jugendläufen

Über 640 Meter setzte sich bei den Jungs Anas Abshir Bile durch. Zweiter wurde Levi Locher von der Grundschule Idarbachtal vor Kalle Brusius vom TV Oberstein. Bei den Mädchen gewann hier Luana Conradi (TV Oberstein) mit bemerkenswerten 13 Sekunden Vorsprung. Auf Platz zwei landete Stina Wagner (Grundschule Idarbachtal) vor Jule Frech vom TVO.

Schon etwas mehr als einen Kilometer ist die Strecke für die Zehn- und Elfjährigen weit. Dawit Abraham wetzte am schnellsten auf dieser Distanz durch die Fußgängerzone. Der Junge von den Lauffreunden Naheland Bad Kreuznach war knapp drei Sekunden vor Hannes Brenner vom VfL Algenrodt im Ziel. Bjarne Rieth von der Grundschule Idarbachtal folgte auf Platz drei. Bei den Mädchen gewann Johanna Werner vom TV Oberstein. Starke 14 Sekunden erreichte sie vor ihrer Vereinskameradin Holly Matull den Zielstrich. Marlene Scherer von der LG Idar-Oberstein wurde Dritte.

Den doppelt so langen Jugendlauf entschied Aidan Arnoldussen für sich. Gut 15 Sekunden war er schneller als Silas Stieb von den LF Naheland Bad Kreuznach und Jerome Patrice Wittenberg von der Realschule plus in Kirn. Victoria wild vom Gymnasium an der Heinzenwies war bei den Mädchen nicht zu schlagen. sie setzte sich gegen die etwas jüngere Katharina Grammes vom TVO und ihrer Schulkameradin Carolina Dries durch.

„Heinz Hofmann ist der Einzige, der wieder einen Marathon gelaufen ist.“

Armin Vogt über den Moderator

Natürlich wurden die Kinder- und Jugendläufe durch die Fußgängerzone genauso fachkundig angesagt und moderiert wie die dann folgenden beiden Hauptläufe. Heinz Hofmann ist schließlich in allen Altersklassen zu Hause und demonstrierte einmal mehr sein Wissen und seinen Witz am Mikrofon. „Das ist einfach nur großartig. Heinz ist der Einzige, der wieder einen Marathon gelaufen ist. Er verfolgt wirklich jede Runde und hat ein Auge auf jede Läuferin und jeden Läufer“, staunte Armin Vogt über den mittlerweile 85-jährigen Leichtathletikexperten, der es immer wieder schafft, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Mittelpunkt zu rücken.

Marten Franke gewinnt das Duell der Generationen knapp gegen Benno Scherer

Von Heinz Hofmann stimmlich begleitet, rannte Marten Franke (Jahrgang 2006) als Erster durchs Ziel beim 3240-Meter-Lauf. Für lange Jubelfeiern hatte der junge Mann vom LAZ Birkenfeld keine Zeit, schließlich musste er sich kurz erholen, um gleich danach beim langen 6480-Meter-Rennen wieder starten zu können. Den schloss er dann übrigens als Dritter ab.

Über 3240 Meter lieferte sich Marten Franke ein Duell der Generationen. Fast 50 Jahre ist Benno Scherer vom VfR Baumholder älter, aber er kam nur knapp 24 Sekunden später als Zweiter ins Ziel. Dritter wurde Matthias Franke, der ziemlich genau 50 Sekunden länger brauchte als sein Sohn auf Rang eins.

Karoline Schöpfer als Königin der Mittelstrecke

Königin der Mittelstrecke ist Karoline Schöpfer. Ihre Krone verteidigte sie höchst souverän auch in der Obersteiner Fußgängerzone. Die LAZ-Birkenfeld-Läuferin siegte bei den Frauen und erreichte als Lauffünfte das Ziel. Joelina Brack landete auf Platz zwei – vor Sarah Heich vom Gymnasium an der Heinzenwies.

Über die Maximaldistanz von 6,5 Kilometern war Marten Franke dann nur neun Sekunden langsamer als der Zweite Lukas Schneider. Eine Klasse für sich war aber Andrj Popp junior vom Idarer TV. Nach etwas mehr als 25 Minuten joggte er durchs Ziel und schnappte sich den Altstadtlauf-Titel. Stark trumpfte auch wieder Jörg Fritsch vom VfL Algenrodt auf. Als M-55-Athlet ist er deutlich älter als das Gewinnertrio – und doch war sein Rückstand auf Marten Franke gerade einmal zehn Sekunden groß.

Der Idarer TV durfte sich auch bei den Frauen über den Langstrecken-Sieg freuen. Lisa Lang lief als Erste durchs Ziel und distanzierte die 15 Jahre ältere Katrin Steinbach vom TuS Veitsrodt um anderthalb Minuten. Noch ein paar Jährchen mehr erlebt hat Sandra Dolby, doch die Frau vom VfR Baumholder zeigte einmal mehr ihre Fitness und ihr Können und landete auf Rang drei.

Doppelstarter Frank Fetzer Fünfter und Elfter

Unterstützt wurden alle Athletinnen und Athleten der beiden Hauptläufe von Kindern, die an der Strecke Wasser reichten. „Das fand ich einfach nur top“, sagte Armin Vogt.

Und Frank Fetzer? Er tat das, was er so oft bei den Läufen in der Region tut. Er kämpfte sich mit einem Lächeln auf dem Gesicht durch beide Hauptläufe. Den ersten schloss er als Erster der Altersklasse M55 (vor Jan Schwab) als Gesamt-Fünfter ab, ehe er über die Maximaldistanz als Elfter über den Zielstrich lief. In seiner Altersklasse wurde er damit Dritter hinter Jörg Fritsch und Andrej Popp senior vom Idarer TV.