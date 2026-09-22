André Hergenröder ist der Schnellste in Gau-Algesheim
In Gau-Algesheim, Karlsruhe und Kopenhagen haben die Athleten der LLG Hunsrück beachtliche Leistungen gezeigt.
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Die Läuferinnen und Läufer der LLG Hunsrück haben am Wochenende bei verschiedenen Laufveranstaltungen erneut starke Leistungen gezeigt. Von Karlsruhe über Gau-Algesheim bis nach Kopenhagen reichte die sportliche Reise.Beim Baden-Halbmarathon in Karlsruhe konnte Helen Daniels ihre persönliche Bestzeit deutlich verbessern.