LLG Hunsrück
André Hergenröder ist der Schnellste in Gau-Algesheim
Der Kastellauner André Hergenröder von der LLG Hunsrück gewann den Alagastlauf über fünf Kilometer in Gau-Algesheim.
Der Kastellauner André Hergenröder von der LLG Hunsrück gewann den Alagastlauf über fünf Kilometer in Gau-Algesheim.
André Hergenröder

In Gau-Algesheim, Karlsruhe und Kopenhagen haben die Athleten der LLG Hunsrück beachtliche Leistungen gezeigt. 

Lesezeit 1 Minute
Die Läuferinnen und Läufer der LLG Hunsrück haben am Wochenende bei verschiedenen Laufveranstaltungen erneut starke Leistungen gezeigt. Von Karlsruhe über Gau-Algesheim bis nach Kopenhagen reichte die sportliche Reise.Beim Baden-Halbmarathon in Karlsruhe konnte Helen Daniels ihre persönliche Bestzeit deutlich verbessern.
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LeichtathletikSport

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