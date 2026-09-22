LLG Hunsrück André Hergenröder ist der Schnellste in Gau-Algesheim 22.09.2026, 13:19 Uhr

i Der Kastellauner André Hergenröder von der LLG Hunsrück gewann den Alagastlauf über fünf Kilometer in Gau-Algesheim. André Hergenröder

In Gau-Algesheim, Karlsruhe und Kopenhagen haben die Athleten der LLG Hunsrück beachtliche Leistungen gezeigt.

Die Läuferinnen und Läufer der LLG Hunsrück haben am Wochenende bei verschiedenen Laufveranstaltungen erneut starke Leistungen gezeigt. Von Karlsruhe über Gau-Algesheim bis nach Kopenhagen reichte die sportliche Reise.Beim Baden-Halbmarathon in Karlsruhe konnte Helen Daniels ihre persönliche Bestzeit deutlich verbessern.







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