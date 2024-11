An der Tür zum Wald knubbelt sich’s nicht mehr

Der 15. Peter-Drey-Crosslauf des TV Oberstein ist auch der Startschuss zur 15. OIE-Nahe-Crosslauf-Serie. Los geht´s am Samstag in Weierbach, ehe in Schwollen, Oberbrombach, Veitsrodt, Algenrodt und Hahnenbach die weiteren Veranstaltungen folgen.