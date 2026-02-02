OIE-Nahe-Crosslauf-Serie Am Sonntag findet der zweite Atzenkleb-Anlauf statt Sascha Nicolay 02.02.2026, 13:44 Uhr

i Max Kirschbaum (vorne) hat ebenfalls für den zweiten Startversuch des Atzenkleblaufs des TuS Oberbrombach gemeldet. Am Sonntag geht die vierte Runde der OIE-nahe-Crosslauf-Serie über die Bühne. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Diesmal sollte das Wetter nicht dazwischenfunken. In Oberbrombach findet die Neuauflage des im Januar abgesagten Atzenkleblaufs statt. Die Startzeiten bleiben unverändert, Anmeldungen bleiben bestehen und Nachmeldungen sind bis Donnerstag möglich.

Den zweiten Anlauf nimmt der TuS Oberbrombach, um seinen Atzenkleblauf über die Bühne zu bringen. Der erste Versuch, Anfang Januar, versank buchstäblich im Schnee und musste abgesagt werden. Am Sonntag, ab 13 Uhr, soll rund um das Sportheim des TuS Oberbrombach aber alles glattgehen.







