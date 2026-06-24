Viel zu heiß Altstadtlauf in Idar-Oberstein wird verschoben Sascha Nicolay 24.06.2026, 13:58 Uhr

i Am Samstag gibt es keinen Altstadtlauf durch die Obersteiner Fußgängerzone. es wird schlicht und ergreifend zu heiß. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Vernünftige Entscheidungen tun manchmal weh – und so ist es auch den Organisatoren des Idar-Obersteiner Altstadtlauf gegangen. Die Hitze stoppt die Athletinnen und Athleten am Samstag – aber nur vorläufig.

Vernunft, Vorsicht und Rücksicht sind wichtige Schlagworte bei einer Entscheidung, die die Stadt Idar-Oberstein sowie der Stadtverband Sport treibender Vereine getroffen hat. Wegen der großen Hitze, die gerade herrscht und die am Samstag einen Höhepunkt erreichen soll, wird der Altstadtlauf durch die Obersteiner Fußgängerzone verlegt.







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