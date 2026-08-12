Lauf-Großereignis im Hunsrück
Als Deutscher Meister zurück beim Laubacher HuBuT
Nicht nur tiefe Täler, auch Ausblicke über die Hunsrückhöhen gibt es beim HuBuT zu bestaunen. 600 Athleten machen am Sonntag bei
Nicht nur tiefe Täler, auch Ausblicke über die Hunsrückhöhen gibt es beim HuBuT zu bestaunen. 600 Athleten machen am Sonntag beim Lauf-Großerereignis mit Start und Ziel in Laubach mit.
Holger Teusch

Mit 600 Startern ist der achte Hunsbuckel-Trail HuBuT in Laubach im Hunsrück wieder komplett ausgebucht. Bei den nun RehKitz-Läufe genannten ehemaligen Waldläufen kann man allerdings noch mitmachen.

Lesezeit 3 Minuten
Der achte Hunsbuckel-Trail HuBuT am Sonntag (ab 8 Uhr) verspricht wieder zum Lauf-Großereignis im Rhein-Hunsrück-Kreis zu werden. Alle 600 Startnummern für die drei Hauptwettbewerbe sind vergeben. „Da haben wir schon ein bisschen Bammel, weil es ja schnell auf den schmalen Waldpfad geht.
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