Lauf-Großereignis im Hunsrück Als Deutscher Meister zurück beim Laubacher HuBuT Holger Teusch 12.08.2026, 14:30 Uhr

i Nicht nur tiefe Täler, auch Ausblicke über die Hunsrückhöhen gibt es beim HuBuT zu bestaunen. 600 Athleten machen am Sonntag beim Lauf-Großerereignis mit Start und Ziel in Laubach mit. Holger Teusch

Mit 600 Startern ist der achte Hunsbuckel-Trail HuBuT in Laubach im Hunsrück wieder komplett ausgebucht. Bei den nun RehKitz-Läufe genannten ehemaligen Waldläufen kann man allerdings noch mitmachen.

Der achte Hunsbuckel-Trail HuBuT am Sonntag (ab 8 Uhr) verspricht wieder zum Lauf-Großereignis im Rhein-Hunsrück-Kreis zu werden. Alle 600 Startnummern für die drei Hauptwettbewerbe sind vergeben. „Da haben wir schon ein bisschen Bammel, weil es ja schnell auf den schmalen Waldpfad geht.







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