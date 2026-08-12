Mit 600 Startern ist der achte Hunsbuckel-Trail HuBuT in Laubach im Hunsrück wieder komplett ausgebucht. Bei den nun RehKitz-Läufe genannten ehemaligen Waldläufen kann man allerdings noch mitmachen.
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Der achte Hunsbuckel-Trail HuBuT am Sonntag (ab 8 Uhr) verspricht wieder zum Lauf-Großereignis im Rhein-Hunsrück-Kreis zu werden. Alle 600 Startnummern für die drei Hauptwettbewerbe sind vergeben. „Da haben wir schon ein bisschen Bammel, weil es ja schnell auf den schmalen Waldpfad geht.