Das war Maßarbeit: Um exakt eine Sekunde unterbot Alois Ebel bei den Deutschen Meisterschaften über zehn Kilometer die 31-Minuten-Marke. Bei der DM im nordrhein-westfälischen Siegburg lief der 32-Jährige aus Landkern 30:59 Minuten und belegte beim Sieg des Regensburger Simon Bong (28:32) den 42. Platz.

„Der erste Kilometer war total langsam“, erzählte Ebel nach dem Rennen. Doch nach dem Start deutlich über der angestrebten Durchschnittsgeschwindigkeit von 3:05 Minuten pro Kilometer legte der Gewinner des Trierer Stadtlaufs einen 1000-Meter-Abschnitt unter drei Minuten aufs Pflaster und war wieder im Soll. Die 30er-Zeit riskierte er allerdings noch einmal einen Kilometer vor dem Ziel auf dem Siegburger Marktplatz, als er beim Blick auf seine Armbanduhr in einer Bergabpassage vielleicht einen halben Schritt langsamer wurde.

Wechsel von RSC Untermosel zu Team Milers Colonia

Um deutlich mehr als eine halbe Minute verbesserte der Landkerner seine alte Zehn-Kilometer-Bestzeit (31:36). Jetzt sei er gespannt, was Anfang Oktober beim Halbmarathon in Köln möglich ist, sagt Ebel. Im April in Berlin lief er bereits unter 70 Minuten (1:09:42). Das Rennen in der Domstadt wird sein erstes für das Team Milers Colonia. Mit dem Zusammenschluss von Läufern, dem unter anderem auch der DM-Sechste (in 29:03) Jonathan Dahlke vom TSV Bayer 04 Leverkusen angehört, trainiert Ebel bereits. In Siegburg ging er noch einmal für den RSC Untermosel an den Start. Damit bescherte Ebel seinem alten Klub eine weitere Verbesserung des Cochem-Zeller Kreisrekords im Zehn-Kilometer-Straßenlauf. Den hatte bis 2024 Martin Wallenborn vom SV Fortuna Ulmen mit 32:30 gehalten, bevor Ebel ihn auf 31:36 Minuten und nun erstmals unter 31 Minuten verbesserte.