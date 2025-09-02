Alois Ebel fährt mit dem Rückenwind seines zweiten Siegs beim 27. Maare-Mosel-Lauf als einziger Teilnehmer aus dem Kreis Cochem-Zell zu den Deutschen Meisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf am Sonntag in Siegburg. Der 32-Jährige aus Landkern wiederholte in Gillenfeld auf der Halbmarathondistanz seinen Vorjahreserfolg.

„Ich will nicht zu schnell laufen, weil ich nächstes Wochenende bei der Zehn-Kilometer-DM starte“, sagte Ebel vor dem Start. Am Ende war er auf den 21,1 Kilometern mit 1:16:46 Stunden fast sieben Minuten schneller als vor zwölf Monaten (1:23:32). Damals betrugen die Temperaturen allerdings auch 30 Grad. Diesmal war es etwa zehn Grad kühler. Außerdem sorgte der neun Jahre jüngere Johannes Rennecke dafür, dass Ebel deutlich unter der 80 Minuten laufen musste. Den 23-Jährigen aus dem Andernacher Stadtteil Miesenheim (1:18:57) distanzierte der Landkerner am Ende aber doch klar um mehr als zwei Minuten. Dritter wurde der Belgier Daniel Hilgers in 1:23:42 Stunden vor Lokalmatador Stefan Zenz vom SV Udler (1:25:00) und Benjamin Bauer König vom HSC Gamlen. Zwei Wochen nach seinem zweiten Platz beim HuBuT in Laubach im Hunsrück lief der 33-Jährige aus Ernst an der Mosel 1:27:16 Stunden. Seine Frau Martha König könnte leicht erkältet allerdings nur zuschauen und anfeuern. So ging der Sieg an Julia Landgraf (Master of Desaster) in 1:42:18 Stunden.

Yannick Pütz wird Zweiter über zehn Kilometer

Über zehn Kilometer siegten beim mit rund 1000 Teilnehmern besetzten Maare-Mosel-Lauf Vorjahresgewinnerin Emma Thein (SSV Ulm/38:45) und Tobias Paszkiet (Silvesterlauf Trier/34:50). Paszkiet setzte sich am Ende klar gegen Yannick Pütz durch. Der Mittelstreckler aus Greimersburg absolvierte auf der nicht einfach zu laufenden, hügeligen Strecke seinen ersten Tempodauerlauf als Vorbereitung auf die Crosslaufsaison nach der Sommerpause. Nachdem er zu Beginn mit Paszkiet mithalten konnte, musste er ihm am Ende mit 35:57 Minuten klar den ersten Platz überlassen. Den Dritten Anselm Schwindling aus dem Saarland (SSV Wustweiler/36:47) distanzierte er allerdings deutlich. Bereits auf dem elften Platz folgte Horst Schümmer vom TuS Kaisersesch als Sieger der Altersklasse M 60 in 43:41 Minuten.