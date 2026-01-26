Der erste Höhepunkt des Leichtathletik-Jahres ist absolviert. Bei den Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften in Ludwigshafen ging es um Medaillen, aber auch um eine Formüberprüfung. Alina Hahn zeigte, dass sie sich einiges vorgenommen hat für 2026.
An zwei Tagen trafen sich in der Leichtathletikhalle in Ludwigshafen die besten Leichtathleten aus Rheinland-Pfalz und ermittelten ihre Hallenmeister. Mit von der Partie waren zahlreiche Sportler aus dem Kreis Birkenfeld.
LG Idar-Oberstein
Alina Hahn (W15) konzentrierte sich ausschließlich auf die 300 Meter, und das sollte sich auszahlen.