RLP-Berglauf in Bengel
Alflener Linden gewinnt zum fünften Mal in Folge
Werner Linden vom SV Schwarz-Weiß Alflen ist der Berglauf-Spezialist im Kreis Cochem-Zell. Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Berglauf gewann der 60-Jährige bereits seinen sechsten Titel und den fünften in Folge.
Werner Linden vom SV Schwarz-Weiß Alflen ist der beste rheinland-pfälzische Bergläufer über 60 Jahre. Zwei Altersklassentitel gab es in Bengel für den HSC Gamlen.

Der Erfolg gibt Werner Linden Recht. „Ich konzentriere mich auf diesen einen Wettkampf“, erklärte der Läufer aus Alflen nach den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Berglauf in Bengel. 8,3 Kilometer fast nur bergauf, insgesamt rund 400 Höhenmeter galt es bei den Landesmeisterschaften nahe der Cochem-Zeller Kreisgrenze zu bewältigen.

