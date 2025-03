Ältester Crosslauf wird 60 Jahre jung

Die knackige Steigung der Steiner-Runde ist das Markenzeichen des ältesten Crosslaufs in Rheinland-Pfalz. Viele Leichtathleten werden den Lauf in Hahnenbach als Vorbereitung auf die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften nutzen.

Einen runden Geburtstag feiert der älteste Crosslauf in Rheinland-Pfalz am Samstag. Zum 60. Mal steigt der Steiner-Crosslauf des TV Hahnenbach,

Traditionell vereint der Lauf eine Zeitenwende. Er ist der Abschluss der OIE-Nahe-Crosslaufserie im Kreis Birkenfeld, die aus sechs Läufen, verteilt über das Winterhalbjahr, besteht. Deshalb werden viele Läufer aus dem Kreis Birkenfeld am Start sein. Zudem bildet der Hahnenbacher Crosslauf den Auftakt für einige Frühjahrsrennen in der Rhein-Nahe-Region. Schon eine Woche später steht schließlich der Naheland-Lauf der Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach auf dem Programm. In dessen Rahmen werden in diesem Jahr die Rheinland-Pfalz-Meister im Halbmarathon und über fünf Kilometer ermittelt.

In Hahnenbach wird das Wort Cross gelebt

Da wollen einige sicher in Hahnenbach noch einmal ihre Form überprüfen, auch wenn die Strecken wenig miteinander zu tun haben. In Hahnenbach wird das Wort Cross schließlich gelebt. Unterschiedliche Bodenbeläge müssen genauso bewältigt werden wie eine mächtige Steigung, die das Herzstück der sogenannten Steiner-Runde bildet. Die große Runde müssen die Läufer der Langdistanz, die um 15 Uhr gestartet wird, gleich dreimal bewältigen. Die Mitteldistanz (14.15 Uhr) beinhaltet zwei kleine Steiner-Runden. Zudem werden ab 13 Uhr zahlreiche Läufe im flacheren Bereich des Kurses angeboten. Start und Ziel des Laufes ist im Bereich des Rathauses an der historischen Hahnenbachbrücke.

Bis Mittwochmittag hatten sich 117 Läufer angemeldet. Die Hahnenbacher hoffen noch auf weitere Anmeldungen, schließlich knackten sie in den Vorjahren auch schon die 200-Läufer-Marke. Die Anmeldefrist endet am heutigen Donnerstag. Qualitativ kann sich das Starterfeld durchaus sehen lassen, neben starken Leichtathleten sind auch wieder erfolgreiche Triathleten am Start. Als Beispiel ist Kathrin Stausberg vom TV Bad Sobernheim zu nennen, die Stammgast in Hahnenbach ist und den Lauf und seine Herausforderungen stets lobt.