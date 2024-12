Tolle Rennen am 15. Dezember Adventslauf in Zell steuert auf Teilnehmerrekord zu Holger Teusch 06.12.2024, 13:42 Uhr

i Der Adventslauf in Zell steuert am 15. Dezember auf einen Teilnehmerrekord zu. Holger Teusch

Bereits fast 600 Anmeldungen liegen rund eine Woche vor dem Raiffeisenbank MEHR-Adventslauf am 15. Dezember in Zell vor.

Rund um den Zeller Schwarze-Katz-Brunnen wird es am 15. Dezember beim 18. Raiffeisenbank-MEHR-Adventslaufs wieder rasant zugehen. 579 Namen standen am Freitagmorgen in der Meldeliste. „Das ist Rekordniveau“, sagt Organisationsleiter Murat Aydin vom Ruderverein Zell freudestrahlend.

