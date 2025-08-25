Bei den deutschen Meisterschaften der Masters in Gotha verteidigte Freidhelm Adorf seine drei Sprinttitel über 100, 200 und 400 Meter. Seinen Konkurrenten ließ der Heupelzer dabei keine Chance.

Aus Anlass des 1250-jährigen Bestehens der Stadt Gotha war diese vom am Wochenende Ausrichter der deutschen Meisterschaften der Masters in der Leichtathletik. „Mit 1272 Athletinnen und Athleten aus 631 Vereinen wurde im Jubiläumsjahr das Ziel von mindestens 1250 Startern eindrucksvoll erreicht“, so die Veranstalter der DM Masters, der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) und der örtliche Ausrichter der Thüringer Leichtathletik-Verband (TLV).

Auch der Heupelzer Seniorensprinter Friedhelm Adorf (LG Rhein-Wied/ASG Altenkirchen) trat an, um seine drei Titel aus dem Vorjahr über 100, 200 und 400 Meter zu verteidigen. Im ersten Finale über 100 Meter bekam es Adorf mit seinem Dauerkonkurrenten in der Klasse M80, Dr. Eberhard Linke (LG Kindelsberg-Kreuzberg), zu tun, den er jedoch mit 14,64 Sekunden klar in Schach halten konnte. Auf Platz drei kam Jürgen Witthohn (TSV Otterndorf).

„Ich träume ja immer noch von einem neuen Weltrekord.“

Friedhelm Adorf, LG Rhein-Wied/ASG Altenkirchen

Auch über 400 Meter wurde Adorf seiner Favoritenrolle gerecht, schließlich hatte er mit 76,43 Sekunden die eindeutig beste Meldezeit. In 82,72 Sekunden verteidigte Adorf seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich und verwies bei nasskalten und windigen Bedingungen Ulrich Grönhardt (LAC Quelle Fürth/83,24 Sekunden) und Werner Wetzel (DJK Käfertal-Waldhof/86,67 Sekunden) auf die Plätze zwei und drei!

„Ich bin nur auf lockeren Sieg gelaufen, um mich für das 200-Meter-Finale am Sonntag zu schonen! Ich träume ja immer noch von einem neuen Weltrekord, der aktuell bei 29,54 Sekunden liegt“, sagte der Seriensieger. Adorf lief vor Kurzem in Wassenberg einen neuen Europarekord in 29,78 Sekunden. Am letzten Wettkampftag holte sich Adorf DM-Titel Nummer drei über 200 Meter in 30,48 Sekunden vor Werner Wetzel (DJK Käfertal-Waldhof/33,67 Sekunden) und Werner Wetzel (DJK Käfertal-Waldhof), der 35,10 Sekunden benötigte.