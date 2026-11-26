Am 13. Dezember feiert der Zeller Raiffeisenbank MEHR-Adventslauf sein 20-Jähriges. Nicht mit dabei sein wird Titelverteidiger und Rekordläufer Mamiyo Hirsuato. Er wurde nach vier Jahren in Deutschland nach Afrika abgeschoben.
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Mit rund 700 Teilnehmern (744 Meldungen, 671 im Ziel) gab es beim Zeller Raiffeisenbank MEHR-Adventslauf schon im vergangenen Jahr bei der 19. Auflage einen Teilnehmerrekord. Am dritten Adventssonntag (13. Dezember) wird 20-Jähriges gefeiert. Wieder ein Rekord wäre natürlich das Sahnehäubchen für die 20.