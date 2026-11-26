Mamiyo Hirsuato Abschiebe-Drama um Zeller Adventslauf-Rekordhalter Holger Teusch 26.11.2026, 09:36 Uhr

i Veranstaltungsrekordler Mamiyo Hirsuato aus Äthiopien verpasste beim 19. Zeller Raiffeisenbank-Adventslauf seinen eigenen Fünf-Kilometer-Streckenrekord mit 14:22 Minuten nur knapp. Beim 20. Lauf am 13. Dezember wird Hirsuato seinen Titel nicht verteidigen können, nach vier Jahren wurde er nach Afrika abgeschoben. Holger Teusch

Am 13. Dezember feiert der Zeller Raiffeisenbank MEHR-Adventslauf sein 20-Jähriges. Nicht mit dabei sein wird Titelverteidiger und Rekordläufer Mamiyo Hirsuato. Er wurde nach vier Jahren in Deutschland nach Afrika abgeschoben.

Mit rund 700 Teilnehmern (744 Meldungen, 671 im Ziel) gab es beim Zeller Raiffeisenbank MEHR-Adventslauf schon im vergangenen Jahr bei der 19. Auflage einen Teilnehmerrekord. Am dritten Adventssonntag (13. Dezember) wird 20-Jähriges gefeiert. Wieder ein Rekord wäre natürlich das Sahnehäubchen für die 20.







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