„Süddeutsche“ in Koblenz Aart Brünner sammelt Erfahrung, aber keine DM-Norm René Weiss 24.06.2026, 12:28 Uhr

i Aar Brünner verbesserte seine persönliche Bestzeit über 110 Meter Hürden auf 15,29 Sekunden. Seine ganz großen Ziele konnte er bei der süddeutschen Meisterschaft in Koblenz aber noch nicht erreichen. René Weiss

Aart Brünner traf bei der süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaft in Koblenz auf starke Konkurrenz. Trotz Bestzeit verpasste er das Finale und die DM-Norm – ein lehrreiches Wochenende für das Talent der LG Lahn-Aar-Esterau.

Aart Brünner stützt sich auf seinen Knien ab, sein Blick richtete sich gespannt auf die Anzeigetafel, aber als vor seinem Namen in der Addition der vier Vorläufe über 110 Meter Hürden bei der süddeutschen Meisterschaft der Aktiven und U18-Jugendlichen im Koblenzer Stadion Oberwerth Platz neun aufleuchtete, ging’s mit einer Portion Enttäuschung raus aus dem Innenraum.







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