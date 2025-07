Beim Höhepunkt der Leichtathletik-Saison, den Deutschen U16-Meisterschaften ium Ulmer Donaustadion, lief Aart Brünner (M15, LG Lahn-Aar-Esterau) im Hürdensprint über 80 Meter auf den starken fünften Platz. Brünner war für das Stelldichein der nationalen Elite zwar in gleich vier Disziplinen qualifiziert, durfte jedoch lediglich in 2 Wettbewerben starten und entschied sich für 100 Meter und seine Lieblingsdisziplin 80-Meter-Hürden.

Im Sprint über 100 Meter auf 11,75 Sekunden gesteigert

Mit seiner Zeit von 11,78 Sekunden im Sprint über 100 Meter wurde das LG-Ass in der Meldeliste als Zweitletzter geführt. In seinem Vorlauf am Samstag steigerte sich Aart Brünner auf 11,75 Sekunden und belegte damit unter 35 Athleten den 28. Platz. Damit konnte er einige Läufer mit besserer Meldezeit hinter sich lassen. Die 100 Meter bildeten jedoch nur den Aufgalopp für die 80-Meter-Hürden am nächsten Tag, in die er mit der immerhin 11. Meldezeit ging. Aus 3 Vorläufen mit 21 Bewerbern qualifizierten sich jeweils die beiden Erstplatzierten direkt für das Finale sowie 2 Zeitschnellste aller Vorläufe. In seinem Vorlauf lief Brünner diese Strecke trotz kleinerer technischer Fehler bei der Überquerung der Hindernisse in 10,95 Sekunden erstmals unter 11 Sekunden. Wichtiger war jedoch, dass er damit auf die tausendstel Sekunde genau zusammen mit einem Sprinter aus Potsdam auf Platz zwei einlief und sich somit direkt für das Finale der letzten Acht qualifiziert hatte.

Kreisrekord verbessert, Rheinlandrekord eingestellt

Im Endlauf gelang Aart Brünner dann ein fehlerfreier Lauf. In 10,83 Sekunden überquerte er die Ziellinie, eine nochmalige Steigerung seiner Bestzeit aus dem Vorlauf. Die Freude über Platz 5 in der Endabrechnung war enorm, auf die tausendstel Sekunde genau mit seinem Kontrahenten der beiden vergangenen Jahre, den für den ABC Ludwigshafen startenden Alexander Meier.

Mit dieser Zeit verbesserte das viel versprechende Talent vom Herthasee den immerhin zehn Jahre alten Kreisrekord um 2 hundertstel Sekunden und stellte damit den 18 Jahre alten Rheinlandrekord ein.