Crosslauf in Algenrodt 90-jähriger Martin Müller verbessert seine Zeit Sascha Nicolay 23.02.2026, 12:35 Uhr

i Beim Start der Kinderläufe tröpfelte es noch etwas in Algenrot. Das hinderte die jungen Läuferinnen aber nicht. Es gab ausgezeichnete Leistungen und viel Enthusiasmus zu bestaunen. Stefan Ding

153 Zieleinläufe erlebte der VfL Algenrodt. Der dritte Margaretha-Naumann-Lauf hinterließ einen zufriedenen Veranstalter und brachte gute sportliche Leistungen. Damit verabschiedete sich die OIE-Nahe-Crosslauf-Serie aus dem Kreis Birkenfeld.

Das fünfte Rennen der OIE-Nahe-Crosslauf-Serie führte die Laufbegeisterten zum VfL Algenrodt. Am Margaretha-Naumann-Lauf nahmen immerhin 153 Sportlerinnen und Sportler teil – etwa 20 mehr als in den beiden vergangenen Jahren. „Wir sind sehr zufrieden und haben auch viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagte Frank Fetzer, der Leichtathletik-Abteilungsleiter des VfL.







Artikel teilen

Artikel teilen