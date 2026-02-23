153 Zieleinläufe erlebte der VfL Algenrodt. Der dritte Margaretha-Naumann-Lauf hinterließ einen zufriedenen Veranstalter und brachte gute sportliche Leistungen. Damit verabschiedete sich die OIE-Nahe-Crosslauf-Serie aus dem Kreis Birkenfeld.
Das fünfte Rennen der OIE-Nahe-Crosslauf-Serie führte die Laufbegeisterten zum VfL Algenrodt. Am Margaretha-Naumann-Lauf nahmen immerhin 153 Sportlerinnen und Sportler teil – etwa 20 mehr als in den beiden vergangenen Jahren. „Wir sind sehr zufrieden und haben auch viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagte Frank Fetzer, der Leichtathletik-Abteilungsleiter des VfL.