Maurice Machwirth heißt der Sieger des Hauptrennens beim 37. Idar-Obersteiner Altstadtlauf, der aber noch viel mehr zu bieten hatte – zum Beispiel eine gewaltige Lebenszeitspanne zwischen dem jüngsten und ältesten Teilnehmer.
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Dass gut hundert Athletinnen und Athleten weniger antraten als angemeldet, tat der guten Stimmung, die beim 37. Idar-Obersteiner Altstadtlauf herrschte, keinen Abbruch. „Wir waren wirklich sehr zufrieden“, sagte Armin Vogt, der Sportreferent Idar-Obersteins, und freute sich nicht nur an den optimalen Rahmenbedingungen, die die Stadt, der Stadtverband Sport treibender Vereine und der TV Oberstein als Veranstalter geschaffen hatten, sondern ...