Altstadtlauf Idar-Oberstein 86 Jahre liegen zwischen jüngstem und ältestem Starter Sascha Nicolay 30.09.2026, 11:53 Uhr

i Oskar Juchum rannte als jüngster Starter des Idar-Obersteiner Altstadtlaufs die 370 Meter lange Kinderstrecke. Überhaupt zeichnete sich der Altstadtlauf einmal mehr dadurch aus, besonders kinderfreundlich zu sein. Sabine Moser

Maurice Machwirth heißt der Sieger des Hauptrennens beim 37. Idar-Obersteiner Altstadtlauf, der aber noch viel mehr zu bieten hatte – zum Beispiel eine gewaltige Lebenszeitspanne zwischen dem jüngsten und ältesten Teilnehmer.

Dass gut hundert Athletinnen und Athleten weniger antraten als angemeldet, tat der guten Stimmung, die beim 37. Idar-Obersteiner Altstadtlauf herrschte, keinen Abbruch. „Wir waren wirklich sehr zufrieden“, sagte Armin Vogt, der Sportreferent Idar-Obersteins, und freute sich nicht nur an den optimalen Rahmenbedingungen, die die Stadt, der Stadtverband Sport treibender Vereine und der TV Oberstein als Veranstalter geschaffen hatten, sondern ...







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