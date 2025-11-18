Sofortige Hilfe kommt zu spät 58-jähriger Läufer stirbt bei Wendener Südsauerlandlauf Frank Steinseifer 18.11.2025, 10:00 Uhr

i Symbolfoto: Der 49. Südsauerlandlauf der SG Wenden wurde von einem tragischen Todesfall überschattet. Ein 58-jähriger Läufer aus dem Kreis Olpe war im Hauptlauf über 10 Kilometer auf der Strecke zusammengebrochen und trotz unmittelbarer Hilfsmaßnahmen noch vor Ort gestorben. Frank Steinseifer

Der 49. Südsauerlandlauf der SG Wenden endete mit einer Tragödie: Ein Läufer aus dem Kreis Olpe, der im Ausdauer-Cup bereits alle Läufe absolviert hatte, brach im Hauptlauf zusammen – auch sofortige Hilfsmaßnahmen konnten sein Leben nicht retten.

Bedrückende Nachricht macht die Runde Es war kurz vor 16 Uhr am Samstagnachmittag, die Schülerläufe sowie der Hobbylauf über 5 Kilometer waren beendet, die Schnellsten des Tages im Hauptlauf über 10 Kilometer, die Wendener Jonas Hoffmann (31:19 Minuten) und Simon Huckestein (32:32) bei den Männern sowie Judith Hacker (38:55) und Steffi Osthoff (39:53) bei den Frauen waren unter dem Jubel der Zuschauer längst im Ziel, da machte eine ...







