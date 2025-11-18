58-jähriger Läufer stirbt bei Wendener Südsauerlandlauf

Der 49. Südsauerlandlauf der SG Wenden endete mit einer Tragödie: Ein Läufer aus dem Kreis Olpe, der im Ausdauer-Cup bereits alle Läufe absolviert hatte, brach im Hauptlauf zusammen – auch sofortige Hilfsmaßnahmen konnten sein Leben nicht retten.
Lesezeit 6 Minuten
Bedrückende Nachricht macht die Runde
Es war kurz vor 16 Uhr am Samstagnachmittag, die Schülerläufe sowie der Hobbylauf über 5 Kilometer waren beendet, die Schnellsten des Tages im Hauptlauf über 10 Kilometer, die Wendener Jonas Hoffmann (31:19 Minuten) und Simon Huckestein (32:32) bei den Männern sowie Judith Hacker (38:55) und Steffi Osthoff (39:53) bei den Frauen waren unter dem Jubel der Zuschauer längst im Ziel, da machte eine ...