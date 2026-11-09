Jahr für Jahr steigt das Finale des Ausdauer-Cups bei der SG Wenden. Und dieses Jahr stand das 50. Jubiläum auf dem Plan. Grund genug, um auf frühere Olympiasieger und Weltklasseläufer, die Teil der vergangenen Läufe gewesen sind, zurückzublicken.
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Der Ausdauer-Cup 2026 ist im Ziel. Nach den Läufen in Wehbach, Niederfischbach, Freudenberg, Deuz, Anzhausen, dem Bahnlauf in Wilnsdorf und dem Stadtlauf in Herdorf stand am vergangenen Wochenende der achte und letzte Wertungslauf auf dem Programm.