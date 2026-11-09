Finale im Ausdauer-Cup 2026 472 Teilnehmer beim 50. Südsauerlandlauf der SG Wenden Frank Steinseifer 09.11.2026, 21:01 Uhr

i 50. Südsauerlandlauf der SG Wenden – 8. Lauf zum Ausdauer-Cup 2026. Start frei zum Lauf über 5 Kilometer. Zu erkennen sind die späteren Gesamtsieger, Jarne Beckmann von der SG Wenden (Nr. 432/17:57 Minuten) und Jule Van der Zwaag von der DJK Herdorf (rechts/Nr. 408/19:45 Min.) als schnellste Läuferin. Frank Steinseifer

Jahr für Jahr steigt das Finale des Ausdauer-Cups bei der SG Wenden. Und dieses Jahr stand das 50. Jubiläum auf dem Plan. Grund genug, um auf frühere Olympiasieger und Weltklasseläufer, die Teil der vergangenen Läufe gewesen sind, zurückzublicken.

Der Ausdauer-Cup 2026 ist im Ziel. Nach den Läufen in Wehbach, Niederfischbach, Freudenberg, Deuz, Anzhausen, dem Bahnlauf in Wilnsdorf und dem Stadtlauf in Herdorf stand am vergangenen Wochenende der achte und letzte Wertungslauf auf dem Programm.







Artikel teilen

Artikel teilen